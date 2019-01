Chytrá auta na vás můžou prozradit cenné údaje. Brusel má vymyslet, jak tomu zamezit

Jak zajistit, že bude provoz takzvaných autonomních aut bezpečný? Evropský parlament chce od Evropské komise slyšet konkrétní návrhy. Žádá po ní strategii kybernetické bezpečnosti a ochrany uživatelských dat. Od roku 2020 na evropský trh vstoupí automobily s vysokou mírou automatizace, za jejich provoz bude ale stále zodpovědný řidič. Plně autonomní vozy, které se zcela obejdou bez řidiče, by se realitou evropského provozu měly stát po roce 2030.

Uživatelé musejí mít podle stanoviska Evropského parlamentu kontrolu nad svými osobními údaji i nad údaji, které vytvoří automatizovaná vozidla. S tím souhlasí i česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která působí ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch.

"Je důležité, aby uživatelé měli dostatečnou kontrolu nad tím, jaká data vozidlo vytváří a komu jsou poskytována. Musí být také dostatečně chráněni před kybernetickými útoky," uvedla Sehnalová.

Europoslanci zároveň souhlasí s tím, že k vybraným palubním datům by měly mít v reálném čase přístup i některé třetí strany. Tento přístup, který podle europarlamentu umožním všem stranám využívat výhod digitalizace, musí být ale bezpečný a technologicky neutrální.

Evropští poslanci také žádají zajištění právní jistoty nejen uživatelům autonomních aut, ale i dalším zúčastněným stranám. To se týká mimo jiné pojištění či technických norem.

Na evropském trhu jsou nyní k dispozici vozy s asistenčními či automatizovanými prvky řazené do úrovně jedna a dva. V této kategorii je vyžadován plný dohled řidiče, vůz ale může některé manévry vykonávat autonomně. Technologicky rozvinutější autonomní vozy úrovní tři a čtyři, kdy je ale stále za řízení zodpovědný řidič, jsou v EU nyní testovány, na trh pak vstoupí po roce 2020. O deset let později se očekává zapojení do evropského provozu plně autonomních vozů, takzvané páté úrovně, které již řidiče vyžadovat nebudou.