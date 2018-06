Conte: Itálie chystá návrh reformy evropského azylového systému

Conte, jenž stojí v čele nové italské populistické vlády, dodal, že Řím chce svůj návrh reformy evropského azylového systému představit během rakouského předsednictví Evropské unie, tedy během půlroku od 1. července. Předseda italské vlády a Macron se podle agentury AFP shodli také na tom, že v zemích, odkud se migranti do Evropy vydávají, by měla vzniknout centra, která by zpracovávala žádosti o azyl.

Konání schůzky ohrozil spor kvůli lodi Aquarius, které Itálie neumožnila zakotvit u svých břehů. Macron poté obvinil italskou vládu z cynismu a nezodpovědnosti a Itálie žádala za jeho slova omluvu. Macron ve středu Conteho ubezpečil, že 'nechtěl urazit Itálii ani italský lid'. Conte dnes ke sporu podotkl, že si s Macronem záležitost vyjasnili.