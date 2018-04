Czexit opět ve hře: Babiš chce vládnout sám, je schopný riskovat i potíže v zahraničí, říká expert

Nebezpečná otázka o možném uzákonění referenda, které by umožňovalo Čechům hlasovat o vystoupení z Evropské unie, se opět dostává do hry. Po krachu jednání hnutí ANO s ČSSD se na české politické scéně rýsuje menšinová vláda s podporou komunistů a krajně pravicové strany SPD, pro kterou je možnost vypsání referenda o czexitu naprosto zásadní. Přestože Babiš tvrdí, že umožnění takového hlasování nechce, stále hrozí to, že referendum za podporu Tomia Okamury vymění. Podle politologa Ladislava Mrklase je totiž jediným cílem Babiše neomezeně vládnout. „Podle mě je pro to schopen udělat leccos, včetně toho riskovat základní problémy v zahraničně politické orientaci země,“ říká pro INFO.CZ s tím, že v Bruselu budou šéfovi ANO spolupráci s dvěma extrémními subjekty často připomínat.

Nervozita kolem czexitu začala nabírat na obrátkách poté, co jednání mezi hnutím ANO a sociálními demokraty skončilo nezdarem a prezident Miloš Zeman na úterní schůzce Babišovi doporučil, aby se pokusil dohodnout vládu s KSČM a SPD. Krajně pravicové hnutí Tomia Okamury však jakoukoliv spolupráci od počátku podmiňuje právě referendem o vystoupení Česka z EU.

„Co se týče programu, jsme s ANO téměř domluveni až na jednu pro nás poměrně zásadní věc, a to je referendum o zahraničněpolitických smlouvách. Bez něho bychom do podpory jakékoliv vlády nešli,“ potvrdil pro Českou televizi místopředseda SPD Radim Fiala.

„Pro SPD je to pravděpodobně podmínka, bez níž bude jen těžko tolerovat nějakou vládu vedenou Andrejem Babišem. To je základní věc, kterou slíbila svým voličům – jednak prosazení referenda jako takového a jednak referendum o široké škále otázek včetně tak zásadních rozhodnutí, jako je vystoupení země z Evropské unie. Takže to pro ně může být skutečně ta nejzásadnější podmínka pro vyjednávání vůbec,“ říká pro INFO.CZ politolog CEVRO Institut Ladislav Mrklas.

Případný vznik menšinové vlády za podpory dvou extrémních subjektů pravolevého spektra tak pro Česko ukrývá obrovské nebezpečí – hrozí, že Babiš zahnaný do kouta může na podmínku SPD kývnout. „Jsem dlouhodobě přesvědčen o tom, že hlavním a jediným cílem Andreje Babiše je vládnout – sám a neomezeně. Chce vládnout jednobarevné vládě, ve které bude premiérem, veškeré personální záležitosti budou spadat do jeho kompetencí a všechny zásadní kroky vlády budou výhradně jeho rozhodnutím,“ tvrdí odborník.

„Podle mě je pro to schopen udělat leccos, včetně toho riskovat základní problémy v zahraničně politické orientaci země. Je samozřejmě otázka, jestli má uvnitř hnutí ANO Babiš takovou pozici, že si dokáže úplně všechno zajistit. To neumím vyhodnotit. Zatím se objevovaly signály, že se to možná některým členům hnutí nelíbí, je ale otázka, jestli je jejich síla taková, aby Andreje Babiše alespoň přibrzdili. Já si ale myslím, že taková síla spíš není,“ dodává Mrklas.

Zatímco například ministryně financí v demisi Alena Schillerová nebo pro místní rozvoj Klára Dostálová nemají s vládou podpořenou Okamurou problém, hnutí SPD kritizoval například bývalý ministr financí Ivan Pilný, ministr spravedlnosti Robert Pelikán ale i česká eurokomisařka Věra Jourová. „Pořád doufám, že to nenastane, a opravdu velice přemýšlím nad tím, co to bude znamenat pro mne,“ řekla České televizi Jourová s tím, že by takový krok měl dopad na obrázek Česka v Evropě.

To, že by kabinet opřený o hlasy komunistů a především krajně pravicové strany SPD vyslal do Bruselu velmi špatný signál, je bez debat. Česko by se tak mohlo přiblížit Maďarsku nebo Polsku, které jsou kvůli ohrožení vlády práva s Bruselem v otevřeném střetu. Proti Polsku Evropská komise dokonce spustila postup podle článku sedm lisabonské smlouvy, na jehož konci může zemi hrozit i pozastavení hlasovacích práv. Babiše, který se snaží v Bruselu působit jako proevropský politik, tak bude v případě vlády s podporou KSČM a SPD čekat těžké lavírování mezi dvěma stranami – Bruselem a partnery, o jejichž hlasy bude mít opřenou vládu.

„Andrej Babiš se bude nepochybně tvářit stále jako proevropský politik – koneckonců je to něco, co se mu hodí do krámu. Je potřeba si uvědomit pozadí jeho byznysu, jeho navázanost na evropské finance a podobně. To znamená, že nějakou velkou roztržku a problémy v komunikaci s Evropskou unií a unijními partnery riskovat nebude a naopak se bude snažit všechny uchlácholit, že se nic neděje, že je to vláda, kde má on jedinou mocenskou pozici, která je neohrozitelná,“ míní politolog.

„Na druhou stranu v zahraničí budou dobře vidět, jakým způsobem vláda vznikala, kdo jí vyjádřil důvěru nebo jí umožnil vyjádření důvěry, takže Babiš může něco říkat, ale na druhou stranu mu to budou velmi často připomínat. Nehledě na to, že v okamžiku, kdy by pak došlo na lámání chleba třeba právě v otázce referenda o vystoupení z EU, tak už není žádná úhybná cesta. Tam už by se dostal do pozice toho, kdo referendum způsobil,“ dodává Mrklas.

Spoluprací s SPD a KSČM se tak Babiš dostává na tenký led, a pokud se stranami na okraji pravolevého spektra skutečně domluví, může mít podle některých expertů potíže i při rozhodování o zahraniční politice – zatímco SPD tlačí na referendum o vystoupení z EU, komunisté jsou známí pro své dalekosáhlé výhrady vůči NATO. Podle Mrklase však Babiš bude mít při tvorbě zahraniční politiky volnou cestu.

„Zahraniční politika není pro voliče ani jedné z těchto dvou stran něco, co by je zajímalo a strany by to musely s nimi nějak zásadně řešit. Navíc oni v té vládě nebudou, to bude vláda Andreje Babiše, takže se ten problém podle mě přeceňuje,“ říká Mrklas s tím, že to, zda bude Babišova vláda víc nebo míň proevropská, nebo proruská, je jejich voličům víceméně jedno. „Myslím si, že Andrej Babiš to bude hrát na všechny strany a velmi šikovně,“ tvrdí politolog.

Pokud se tak Okamurovi podaří referendum o mezinárodních otázkách prosadit, má podle Mrklase vyhráno a o další vývoj zahraniční politiky se už tolik zajímat nebude. „Pokud Tomio Okamura prosadí obecné referendum, už podle mě nemusí prosadit vůbec nic. Jeho voliči jsou tak nastavení, že je to pro ně zásadní bod, a s tím si Okamura vystačí do konce volebního období. U komunistů to může být složitější – tam přeci jen není pouze jedno takto dominantní téma,“ dodává.