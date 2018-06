Další pochybnosti kolem Brexitu. Skandál s ruskými penězi rychle bobtná

Podle Collinse, který je předsedou výboru britského parlamentu pro kulturu, média a sport, má veřejnost právo vědět, jaká byla úroveň Banksových styků s Ruskem. Banks, který je ochoten vypovídat před členy parlamentu, nedělníku The Sunday Times řekl, že je obětí "politického honu na čarodějnice".

Od června 2016, kdy Britové v referendu rozhodli o odchodu Británie z evropského bloku, se objevovaly pochybnosti kolem kampaně Leave.EU a jejího hlavního podporovatele Bankse, stejně jako o možném ovlivňování výsledku všelidového hlasování Ruskem.

The Sunday Times napsal, že Banks se třikrát setkal s ruským velvyslancem v Británii. Ve své knize The Bad Boys of Brexit (Zlí chlapci brexitu) přitom miliardář přiznal pouze jednu takovou schůzku. "Měl jsem s ruským velvyslancem dvě posezení u jídla a pití a jedno u šálku čaje. Vlezte mi na záda," řekl podnikatel nedělníku.

Collins řekl BBC, že jde o závažnou a důležitou zprávu. "Chceme vědět více o tom, jak hodně pan Banks těžil ze svého vztahu s ruskou ambasádou," řekl Collins, před jehož výborem by se měl Banks v úterý objevit. "Měl za to peníze? Použil tyto peníze na financování kampaně?" táže se politik. Banks to popírá.

The Sunday Times píše, že Banks a šéf komunikace kampaně Leave.EU Andy Wigmore v listopadu 2016 s ruským velvyslancem také poobědvali. To bylo pouhé tři dny poté, co se společně s bývalým vůdcem protievropské Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) Nigelem Faragem setkali v New Yorku s čerstvě zvoleným americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Banks a Wigmore přitom údajně hovořili i o možných podnikatelských příležitostech v Rusku, včetně možnosti podílu v šesti dolech na zlato. Rozsah napojení Bankse a Wigmorea na Rusko údajně ukazuje 40.000 e-mailů, k nimž se dostala bývalá novinářka The Sunday Times Isabela Oakeshottová, která Banksovi pomáhala s napsáním knihy Bad Boys of Brexit.

Novinářka e-maily poskytla svému bývalému periodiku poté, co byly její e-mailové účty napadeny hackery. Nyní tvrdí, že Bankse a Wigmorea "nestydatě využili" Rusové. Dodala však, že nic z toho, co zjistila, nezpochybňuje úsudek 17,4 milionu lidí, kteří hlasovali pro brexit. "Pokud by voliči věděli o spojení mezi Banksem a Ruskem, jsem si jistá, že by i tak učinili stejné rozhodnutí," uzavřela Oakeshottová.

Wigmore popřel, že by s Banksem poskytli "jakékoli podrobnosti o naší kampani jakémukoli Rusovi".

Britská premiérka Theresa Mayová na tiskové konferenci na kanadském summitu G7 vyjádřila přesvědčení, že pokud se objeví "jakákoli tvrzení, která je třeba vyšetřit, příslušné úřady tak učiní".