Diplomatická válka slov: Francie obvinila Itálii kvůli uprchlíkům z cynismu, Řím chce omluvu

Italské ministerstvo zahraničí si povolalo francouzského velvyslance v Římě, aby podal vysvětlení. Italský ministr financí Giovanni Tria kvůli konfliktu zrušil dnešní schůzku se svým francouzským kolegou Bruno Le Mairem a v ohrožení je i páteční schůzka Macrona s italským premiérem Giuseppem Contem v Paříži.

Spor vypukl kvůli lodi Aquarius francouzské neziskové organizace SOS Méditerranée s 625 migranty na palubě. Lidi se nakonec rozhodlo přijmout Španělsko v přístavu Valencie a s jejich přepravou tam pomáhají dvě lodě italské pobřežní stráže, které na svou palubu část běženců převzaly.

Salvini, který zastupuje v italské vládě protiimigrační stranu Liga, dnes v italském Senátu vyzval francouzský kabinet, aby přešel od slov k činům a projevil velkorysost, kterou marně hledá u Italů, a urychlil solidární příjem uprchlíků.

Salvini také připomněl, že Francie se zavázala přijmout více než 9000 migrantů, kteří v posledních letech přišli do Itálie. Nakonec ale přiznala azyl jen 640 lidem. Zpět do Itálie vrátila Francie 10.249 migrantů, kteří překročili hranici od počátku letošního roku do konce května.

Salvini zdůraznil, že Itálie projevovala doposud se statisíci přistěhovalci a uprchlíky za posledních pár let solidarity a lidskosti až dost. Dodal, že doufá, že se Francie oficiálně omluví, jinak bude lepší schůzku Macrona s Contem raději zrušit.

Aquarius je kvůli rozhodnutí italských a maltských úřadů ji nevpustit do svých přístavů ve svízelné situaci. Do Valencie ji čekají nejméně ještě tři dny plavby. Problém mají ve sporu o loď mimochodem i francouzští politici - ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian se nechal slyšet, že by Francie loď ochotně přijala, kdyby byla blíž. Novináři ovšem spočítali, že do jihofrancouzského Marseille by to Aquarius měl blíž než do Valencie.