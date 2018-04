Do Česka míří vlivný unijní vyjednavač o brexitu Barnier, mluvit bude s Babišem a Stropnickým

Aktuální stav jednání, která probíhají mezi EU a odcházejícím Spojeným královstvím, přijede do Česka tento čtvrtek zkonzultovat hlavní vyjednavač Evropské komise Michel Barnier. Podle informací redakce by se měl setkat s premiérem v demisi Andrejem Babišem a ministrem zahraničí v demisi Martinem Stropnickým. Kromě toho zamíří i do mladoboleslavské Škodovky.

Evropská unie a Spojené království dělí od „rozvodu“ bezmála dvanáct měsíců. Uplynulý rok se nesl ve znamení komplikovaných jednání, která zatím nepřinesla žádný finální výsledek. I přesto, že jsou nyní diplomaté optimističtější, rozhovory o brexitu mohou stále zkrachovat.

O tom, v jaké fázi se řízený britský odchod z EU nyní nachází a co představuje největší překážky v uzavření dohody, přijede do Česka informovat hlavní vyjednavač Evropské komise Michel Barnier. Stát by se tak mělo už tento čtvrtek (12. dubna) a jeho program bude nabitý.

Unijního vyjednavače čeká setkání s premiérem v demisi Andrejem Babišem a sejde se také s ministrem zahraničí Martinem Stropnickým a ministrem průmyslu a obchodu v demisi Tomášem Hünerem. Očekáván je dále v parlamentu, kde bude hovořit s českými poslanci a senátory. Podle informací Zastoupení Evropské komise v ČR Barnier později navštíví Agenturu pro evropský globální družicový navigační systém (GSA) a podnik Škoda Auto v Mladé Boleslavi.

Michel Barnier je bývalý francouzský premiér a evropský komisař pro jednotný trh z let 2010-2014. Hlavním vyjednavačem Evropské komise pro brexit se stal v roce 2016 a mnoho britských médií to tehdy komentovalo slovy, že jde o provokaci ze strany šéfa Evropské komise Jean-Clauda Junckera. Barnier si totiž znelíbil londýnskou City kvůli regulacím, které zvládl prosadit v reakci na finanční krizi z roku 2008.

Barnier se v minulosti neúspěšně pokoušel o to, aby ho Evropská lidová strana jmenovala tzv. Spitzenkandidátem, který by se v evropských volbách v roce 2014 ucházel o post šéfa Evropské komise. To se nakonec nestalo, protože nominaci tehdy získal Jean-Claude Juncker, za kterého se postavila například německá kancléřka Angela Merkelová. Další šance by mohla přijít už příští rok, kdy v květnu proběhnou další volby do Evropského parlamentu.