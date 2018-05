Do Řecka míří více migrantů. Kvóty nejsou řešením, opakuje Česko

Řecké ostrovy čelí rostoucímu počtu migrantů, kteří sem opět přicházejí z Turecka. Podobná situace panuje také na řecko-turecké pozemní hranici, kterou podle údajů Evropské komise překročilo od začátku roku devětkrát více osob než loni. Česko chce i proto pokračovat v debatě o reformě unijního azylového systému, která nyní probíhá mezi státy a institucemi EU. Změny ale musí být komplexní a je nutné zapracovat také na obnovení důvěry veřejnosti, kterou unie jako celek při hledání řešení migrační krize v roce 2015 ztratila. Zaznělo to na diskusi věnované výzvám EU, která dnes probíhá v Praze.

„Abych byla upřímná, situace není vyřešená a je pořád velmi křehká,“ řekla na mezinárodní konferenci, kterou v hlavním městě uspořádal Institut pro politiku a společnost, ředitelka Odboru azylové a migrační politiky na ministerstvu vnitra Pavla Novotná. I z tohoto důvodu je podle ní důležité, aby EU pokročila v diskusích o reformě společného azylového systému, kterou nyní vedou členské státy a unijní instituce. Debata o změnách ve společné azylové politice EU odstartovala v reakci na migrační krizi, kterou v Evropě způsobil nekontrolovaný příliv uprchlíků a ekonomických migrantů v roce 2015. Shodu se zatím najít nepodařilo.

„Musíme kompletně změnit systém. Ne tedy pouze azylovou politiku, ale i ochranu vnějších hranic unie, Schengen, politiku návratů, vízovou politiku, rozvojovou politiku unie, a dále také krizové mechanismy a v neposlední řadě i financování,“ uvedla Novotná.

Základním sporem všech diskusí o podobě reformy je možnost zavedení povinného přebírání migrantů jinými státy (tzv. kvóty), pokud by se některý člen EU ocitl v podobné krizi, jako v minulosti například Itálie nebo Řecko. Česko spolu s dalšími zeměmi, které se nacházejí ve střední Evropě a migranti k jejich hranicím nepřicházejí, tzv. povinné kvóty dlouhodobě odmítá. Argumentuje tím, že se ukázalo, že nefungují. Novotná v této souvislosti zdůraznila, že Česko si kvůli tomu vysloužilo mezi ostatními státy nálepku země, která není solidární. „Tak to není. Ano, jsme proti kvótám, ale nikdy jsme nijak nezpochybňovali diskusi o mechanismech solidarity. Jako země jsme aktivní v celé řadě aspektů, jak pomáhat uprchlíkům,“ dodala s tím, že i to je forma solidarity.

Česko zdůrazňuje lepší ochranu vnější hranice EU, a posílá proto finanční pomoc přímo do zasažených států. Vysílá také policisty, kteří v cizině pomáhají s ostrahou hranice, dohlížejí na pořádek, dělají bezpečnostní prohlídky nebo kontrolují dopravní prostředky. Češi působí v neposlední řadě i v evropské agentuře Frontex, kam spadá pobřežní a pohraniční stráž.

To při diskusi ocenil řecký velvyslanec v ČR Efthymius Efthymiades. Na druhou stranu Řecko patří k zemím, které byly migrační krizí v roce 2015 zasaženy nejvíce, a podobně jako Itálie (vznikající vláda populistů chce na evropské úrovni prosadit přebírání uprchlíků jinými státy EU) volá tom, aby se všechny země EU podílely na řešení spravedlivě a nenechávaly největší tlak pouze na státy v nárazníkovém pásu. „Nesmíme to nechávat pouze na zemích na vnější hranici,“ řekl Efthymiades.

Uprchlíci se do Řecka opět vracejí

Podle posledních statistik, které minulý týden zveřejnila Evropská komise, příliv migrantů z Turecka mířící především na řecké ostrovy v poslední době zesílil. I přesto, že se počet příchozích z Turecka výrazně snížil po uzavření dohody mezi EU a Ankarou, od letošního března připlulo na řecké ostrovy už téměř 9 350 osob. Podobná situace je i na pozemní hranici, kam v letošním roce přišlo už více než 6 100 migrantů, což je devětkrát více než ve stejném období v roce 2017.

Unijní instituce dlouhodobě znervózňují i podmínky, které panují v řeckých záchytných táborech, a také příliš pomalá azylová řízení. Výsledkem je to, že se nedaří vracet lidi, u kterých se ukáže, že nemají nárok na poskytnutí azylu v EU. „Návratová politika nefunguje také proto, že narážíme na technické problémy v zemích původu migrantů,“ uvedl na diskusi řecký velvyslanec.

Z materiálů Komise lze vyčíst, že v roce 2017 se povedlo vrátit jen 36,6 % migrantů, kteří nemají právo pobývat v EU. Členským státům v tom nově pomáhá Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž, která v roce 2018 pomohla uspořádat zatím jen 111 návratových operací, což je podle Bruselu výrazně pod její možnou kapacitou.

Novotná i Efthymiades jsou přesvědčeni, že migrační krize v roce 2015 zničila důvěru veřejnosti ve schopnost unie řešit problém společně. „Naším cílem by nyní mělo být tuto důvěru obnovit,“ uvedla Novotná.