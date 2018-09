Dohra skandálu Selmayrgate: Povýšení mocného úředníka bylo účelové, Komise nectila pravidla

Evropská veřejná ochránkyně lidských práv Emily O'Reillyová je přesvědčená, že Evropská komise p řekročila své pravomoci při jmenování Martina Selmayra generálním tajemníkem EK. P ochybila dokonce několikrát a ve výsledku tím narušila důvěru lidí ve fungování bruselských institucí. Odpovědnost za to podle ombudsmanky nese Komise jako celek. Martin Selmayr, který byl považován za pravou ruku šéfa Evropské komise Jeana-Clauda Junckera a mistra zákulisních jednání, se do nové funkce dostal na jaře loňského roku. Jeho jmenování vzbudilo podezření, že bylo předem připraveno a politicky motivováno. Ombudsmanka Komisi doporučila změnit pravidla pro volbu generálního tajemníka, Selmayrovu hlavu ale nepožaduje.

Počínání Evropské komise při jmenování Martina Selmayra – pravé ruky předsedy Jeana-Clauda Junckera – do funkce generální tajemníka bylo od počátku na hraně a v mnoha ohledech ji překročilo. Komise svým netransparentním postupem narušila důvěru lidí ve správné fungování unijních institucí a odpovědnost za to nese všech 28 komisařů, kteří to nijak nezpochybnili. Tak by se ve zkratce dal shrnout závěr šetření, které po dobu pěti měsíců vedla evropská ombudsmanka Emily O'Reillyová.

„Rozsekla to,“ napsal redakci INFO.CZ zdroj přímo z Bruselu, který situaci sledoval od samého začátku. Stížnost na kontroverzní postup Komise dal veřejné ochránkyni lidských práv v EU Evropský parlament, který kauzu „Selmayrgate“ projednával několikrát. Na kobereček si pozval i eurokomisaře Günthera Oettingera, který má na starosti lidské zdroje, a pořádně ho podusil. Oettinger se ale tehdy za Selmayra postavil a prohlásil, že Komise při jeho jmenování neporušila žádná pravidla.

Ombudsmanka se však ve své čerstvé zprávě postavila na stranu europoslanců a podrobně popsala závažné přeslapy, kterých se Komise dopustila. „Naše šetření se zakládalo na prozkoumání tisíců stránek interní dokumentace Komise a ukázalo, že podnikla přesné kroky, aby to vypadlo, že celá procedura jmenování vypadala zcela běžně,“ sdělila O'Reillyová novinářům. Podle ní se Komise odchýlila od ducha příslušných pravidel, postupovala účelově a vytvářela zdání, že je nutné spěchat. Vůči médiím se vyjadřovala vyhýbavě. Mluvčí EK v reakci uvedl, že instituce názor ombudsmanky nesdílí.

Skandál odkryli novináři

Německý právník Martin Selmayr, který je považován za šedou eminenci Bruselu, se stal na začátku letošního března generálním tajemníkem Evropské komise s dohledem na více než 33 tisíc zaměstnanců. Jeho jmenování ale vyvolalo pochybnosti u bruselských novinářů, kteří se okamžitě začali ptát, jak k němu došlo. Poukazovali při tom na to, že dlouholetý unijní úředník Selmayr zřejmě povýšil na vlivnou pozici, z níž se bude moct účastnit unijních summitů, tedy vrcholných setkání prezidentů a premiérů EU, v rozporu s platnými pravidly.

Pracovníci EK třeba tvrdili, že Selmayr měl protikandidáty, což představuje jednu z nutných podmínek ve výběrovém řízení, ale ukázalo se, že tomu tak nebylo. Celé řízení totiž probíhalo za zavřenými dveřmi a v neobvykle zrychleném módu – vše bylo rozhodnuto během devíti minut, kdy Selmayr byl jmenován hned dvakrát: nejprve zástupcem úřadujícího generálního tajemníka Alexandra Italianera a vzápětí, kdy chvíli na to Italianer rezignoval, generálním tajemníkem. Podle novinářů došlo také ke zfalšování zápisu ze zasedání kolegia komisařů.

Pochybila také tisková služba

V 39stránkové zprávě ombudsmanky se tyto pochybnosti objevují také a O'Reillyová si dále všímá i postupu na straně tiskové služby Komise. „Když se objevily naprosto legitimní obavy, že s překvapivým jmenováním nebylo něco v pořádku, Komise reagovala vyhýbavě, defenzivně a právně správně, ale bez ohledu na okolnosti. To vedlo k dalším znepokojením,“ napsala.

Úřad ombudsmanky EU zahajuje šetření ze své iniciativy nebo na základě přijaté stížnosti (v tomto případě od Evropského parlamentu) a funguje jako nezávislá instituce. Upozorňuje na chybné postupy, a pokud je dotyčná instituce nepřijme, tak vypracuje zvláštní zprávu pro Evropský parlament. Ten pak nese odpovědnost za přijetí vhodných opatření.

V tomto případě zatím ombudsmanka vydala pouze doporučení. Evropská komise by podle ní měla jednoduše změnit pravidla pro jmenování svého generálního tajemníka – ta by měla být zcela samostatná a neměla by nahrávat možnému opakování situace se Selmayrem. Kromě zveřejnění oznámení o uvolnění postu by měla zahrnovat také zařazení bodu na program pravidelného týdenního jednání komisařů a konzultaci kandidátů s nezávislými experty. Ombudsmanka zdůraznila, že nekritizuje osobu Selmayra, ale způsob jeho jmenování. Jeho rezignaci nepožaduje (ani nemůže), a ta proto není na pořadu dne.

Nesmí se to opakovat

Některým europoslancům to ale nestačí. „Souhlasím, že chtít nyní jen to, aby se podobná situace neopakovala, je málo. Je potřeba z toho vyvodit i politickou odpovědnost,“ myslí si český europoslanec Tomáš Zdechovský (EPP). „Pan Selmayr je velmi schopný kandidát a pozici by pravděpodobně získal. Ale nikdy nemůžeme postavit transparentní řízení na netransparentnosti, což by si měl především uvědomit Jean-Claude Juncker, kterému kauza Selmayr poškozuje pověst,“ dodal.

Jeho kolega Pavel Telička (ALDE) redakci napsal, že při výběru generálního tajemníka vždy záleží také na představě, jakou o výkonu této funkce má předseda Komise. „Někdy šlo o klasického úředníka s odpovídající náplní práce, jindy naopak o de facto další politické místo, byť s velmi podobnými kompetencemi. Musím říct, že Evropské komisi prospívalo političtější pojetí, pokud se řádně dodržovaly postupy a dotyčný znal hranice. Také proto od začátku této kauzy nejsem až tak kritický,“ uvedl.

Junckerova Komise však podle Teličky současnou situaci nezvládla a z procesu jmenování generálního tajemníka instituce udělala „spíše frašku“. „Osobně mám ale větší problém ne s tím, jak byl Selmayr jmenován, ale jaké postavení měl již předtím. Myslím si, že je zcela nepřípustné, aby vedoucí kabinetu předsedy Komise zasahoval prakticky do každého podstatnějšího jmenování na vedoucí místo. To bohužel už zajímá lidi méně, ale je to mnohem škodlivější,“ zdůraznil Telička.

Martin Selmayr před tím, než se stal generálním tajemníkem Evropské komise, řídil kabinet jejího šéfa Junckera, přičemž získal pověst vlivného zákulisního hráče.