Drama u britského parlamentu: Auto najelo do zábran, incident šetří protiteroristická jednotka

Ráno najelo auto velkou rychlostí do betonového zátarasu před parlamentní budovu. Policisté byli rychle na místě a asi dvacetiletého řidiče zatkli, nikdo jiný uvnitř nebyl. Auto porazilo několik lidí, včetně skupiny cyklistů čekajících na semaforu na zelenou. Podle záchranné služby jsou nejméně dva zranění, avšak nikoli vážně.

Britské sdělovací prostředky uvádějí, že policisté rozšířili zatarasenou zónu a ohledali automobil, jímž je stříbrný Ford Fiesta. Oblast prohledali i policejní psi. Na místě se nenašly žádné zbraně.

"Muž byl zatčen s podezřením na terorismus... Zranění utrpělo několik lidí a byli převezeni do nemocnice. V tuto chvíli se zdá, že zranění nikoho z nich neohrožuje život... Ulice v okolí zůstanou zřejmě po nějakou dobu uzavřené. Stanice metra Westminster je zavřená. V tuto chvíli to považujeme za teroristický incident. Žádáme kohokoli, kdo incident natočil nebo má fotografie, aby je poskytl policii," stojí v novém policejním prohlášení, které také obsahuje kontakty na vyšetřovatele.

Bývalý policejní velitel Peter Kirkham řekl stanici Sky News, že vzhledem k místu je případ nevyhnutelně vyšetřován jako útok. "Je jisté, že při prvním pohledu se to nejevilo jako normální dopravní nehoda. Všechna svědectví poukazují na to, že šlo o úmysl," řekl. Podle něj auto samotné policie zřejmě nepovažuje za hrozbu, protože nechala v blízkosti pohybovat se příliš mnoho lidí. "Kdyby si mysleli, že to byl nástroj (útoku), udělali by mnohem širší kordon," sdělil Kirkham.

Rychlou práci policie ocenil londýnský starosta Sadiq Khan, který oznámil, že je s policií v kontaktu.

Mayová na události reagovala na twitteru: "Myslím na ty, kdo byli při incidentu ve Westminsteru zraněni. Děkuji zásahovým složkám za jejich okamžitou a odvážnou reakci."