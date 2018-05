Důvěra Čechů v Evropskou unii mírně vzrostla. Euro ale pořád nechtějí

Podle něj negativní postoj k euru poprvé výrazněji převážil v roce 2010 a od roku 2011 se nesouhlas lidí se zavedením eura v ČR pohybuje kolem tří čtvrtin, pouze v červnu 2011 a dubnu 2015 klesl pod 70 procent. "V letech 2001 až 2005 převažoval souhlas nad nesouhlasem a v letech 2006 až 2009 byly oba podíly zhruba vyrovnané," doplnili autoři průzkumu.

V souvislosti s tím, jaká by měla být do budoucna míra integrace Evropské unie, nejčastěji převažuje mezi veřejností názor, že by měla zůstat přibližně stejná jako nyní. Myslí si to 48 procent, proti loňskému roku se počet takto smýšlejících zvýšil o pět bodů a dosáhl na nejvyšší hodnotu od počátku sledování v roce 2012. U ostatních možností se názory téměř nezměnily, čtvrtina dotázaných je nadále pro oslabování integrace unie a 14 procent naopak pro její posilování.

Od loňského roku se o čtyři body pak zvýšil i počet lidí, kteří jsou pro zachování stávající míry zapojení ČR do unie. Tento názor zastává 46 procent veřejnosti. Názory na posílení a oslabení zapojení republiky v rámci EU se nezměnily a postoje lidí jsou v tomto ohledu nadále vyrovnané: 22 procent je pro posílení a 25 procent pro oslabení zapojení Česka do unie.

CVVM provedlo průzkum v první polovině dubna mezi tisícovkou lidí starších 15 let.