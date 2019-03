EU chce zabránit zneužívání fondů. Europoslanci do boje s korupcí podpořili žalobkyni z Rumunska

Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) možná zná jméno svého prvního šéfa. Evropský parlament vybral mezi kandidáty Lauru Codrutu Kövesiovou z Rumunska, kterou zahraniční média znají jako bojovnici proti korupci. Žalobce, na němž se europoslanci musí ještě shodnout se členskými státy, se bude starat o to, aby nedocházelo k podvodům a zneužívání peněz ze společného rozpočtu EU.

„Problémů se zneužíváním peněz v EU je celá řada a jde mnohdy o miliony eur. Je dobře, že budeme podvody systematicky potírat z evropské úrovně,“ řekl redakci český europoslanec Tomáš Zdechovský (EPP), který zasedá ve výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) v Evropském parlamentu. Výbor dnes na post historicky první šéfky Úřadu evropského veřejného žalobce navrhl Rumunku Lauru Codrutu Kövesiovou.

Včera večer ke stejnému výsledku hlasování dospěl i druhý klíčový výbor pro rozpočtovou kontrolu. V něm zasedá jiná česká europoslankyně Martina Dlabajová (ALDE). I ta je přesvědčena, že role veřejného žalobce v EU je důležitá. „Jeho vznik a obsazení kvalitním kandidátem přispěje ke zvýšení výkonnosti a podpoří přidanou hodnotu evropských prostředků, které jsou zčásti i prostředky českých daňových poplatníků,“ napsala redakci Dlabajová.

Kandidatura Rumunky Kövesiové si už před hlasováním získala velkou pozornost zahraničních médií. Kövesiová už dříve pracovala v Rumunsku jako šéfka protikorupčního úřadu a proslavila se pronásledováním prominentních rumunských politiků, které podezřívala z korupce. Rumunská vláda ji proto loni obvinila z porušování zákonů a propustila. V její kandidatuře na evropského žalobce ji nepodpořila.

„Je to poměrně neobvyklá situace, kdy představitelé státu veřejně vystupují proti kandidátovi z vlastní země,“ řekla k tomu Dlabajová.

Podle Tomáše Zdechovského lze to, že se oba výbory shodly na rumunské kandidátce, považovat za symbol. „Je to důležitý signál. Jednak kvůli tomu, že Rumunsko je jednou z mála zemí, která nemá v čele nějaké unijní agentury nebo na vysokých postech v EU svého zástupce. A rovněž kvůli tomu, že se ukazuje, že rozdělování postů v EU se nebude soustředit pouze do rukou západoevropských států,“ míní lidovecký europoslanec.

Na Kövesiové se musí ještě s Evropským parlamentem shodnout členské státy. K dalším kandidátům ve finálovém výběru patřil Francouz Jean-François Bohnert a Němec Andrés Ritter. Právě Francouze už minulý měsíc podpořily vlády členských zemí.

Vznik EPPO, na kterém se podílela i česká eurokomisařka Věra Jourová, byl schválen v roce 2017 a začít fungovat by měl na konci příštího roku. Bude se na něm podílet 22 členských zemí EU včetně Česka. Úřad bude vyšetřovat a stíhat trestné činy proti finančním zájmům EU, tedy především zneužívání unijních fondů, ale také velké přeshraniční podvody s daní z přidané hodnoty (DPH) či financování mezinárodního terorismu.