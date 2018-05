EU je připravena na jednání o snižování bariér v obchodování s USA. Chceme ale výjimku z cel na ocel a hliník, řekla Merkelová

Evropská unie může jednat o recipročním snižování bariér ve vzájemném obchodování se Spojenými státy. Při příchodu na summit EU a zemí západního Balkánu to dnes v Sofii prohlásila německá kancléřka Angela Merkelová. Po středeční večeři šéfů států a vlád bloku ale Merkelová zopakovala, že unie také od USA čeká trvalé vyjmutí z cel na ocel a hliník.

Dočasná výjimka z cel ve výši 25 procent na import oceli a deset procent na dovoz hliníku platí pro unijní země jen do konce května. O věci s americkou stranou intenzivně vyjednává eurokomisařka pro obchod Cecilia Malmströmová.

Unie na postup Washingtonu v této věci reaguje ostře. Jako absurdní například předseda Evropské rady Donald Tusk ve středu odmítl pohled administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, která cla zdůvodňuje otázkou národní bezpečnosti. Tusk připomněl, že evropské země a USA jsou spojenci a podotkl, že do diskuse o záležitosti by se měla rychle vrátit realističnost. Evropa také odmítá s americkou stranou vyjednávat pod nátlakem hrozících celních opatřením nebo - jak to tento týden pojmenoval významný unijní činitel - „s pistolí u hlavy“.

Merkelová dnes zopakovala, že jednoznačnou společnou pozicí EU je požadavek na trvalou výjimku z cel. „Chceme trvalou výjimku a pak jsme připraveni jednat o tom, jak můžeme vzájemně snížit rovněž další obchodní bariéry," řekla Merkelová.

Diplomaté obeznámení s průběhem středeční diskuse šéfů států a vlád unijní osmadvacítky ČTK řekli, že mezi tématy, o nichž bude možné mluvit, je například možnost prohlubování spolupráce v energetice, včetně oblasti zkapalněného zemního plynu, dobrovolná spolupráce na sbližování regulací či významná oblast zlepšování vzájemného přístupu na trhy s průmyslovým zbožím, včetně automobilů a jejich dílů a také liberalizace přístupu k veřejným zakázkám. EU a USA by také mohly začít jednat o reformě pravidel Světové obchodní organice (WTO).