EU potřebuje nový rozpočet do jara. Jinak lidi přijdou o práci, varují europoslanci

Evropská unie by měla nový víceletý rozpočet po roce 2020 schválit ještě před volbami do Evropského parlamentu, které proběhnou příští rok v květnu. Pokud se jednání protáhnou, hrozí, že se zkomplikují unijní programy a může docházet ke ztrátám pracovních míst, jak tomu bylo v minulosti, kdy se schvalování rozpočtu zpozdilo. Ve Štrasburku o tom dnes hlasovali europoslanci, kteří schvalovali svou vyjednávací pozici k rozpočtu EU pro období 2021-2027.

Evropský parlament je na další jednání o sedmiletém rozpočtu EU, který začne platit od roku 2021, připraven. Ten, kdo jednání nyní brzdí, jsou podle něj členské státy EU, které nemohou najít jednotný postoj. Při dnešním hlasování se na tom shodli europoslanci, kteří v tyto dny zasedají ve Štrasburku.

Rozpočet, který bude v EU platit v období 2021-2027, je podle europarlamentu třeba stihnout připravit a schválit ještě do jara příštího roku. V květnu totiž proběhnou po celé EU volby do Evropského parlamentu a bude se měnit také Evropská komise. Jednání o rozpočtu by se tak mohla ocitnout opět na začátku, protože obě instituce by mohly chtít rozpočet přepracovat.

Europoslanci se při dnešním hlasování na plénu shodli, že stávající rozpočet, který podle pravidel EU představila Evropská komise, je sice krok vpřed, zároveň je ale nedostatečný. Evropský parlament by chtěl, aby více peněz putoval například na výzkum či dopravní infrastrukturu.

Naopak prostředky by se neměly upírat politice soudržnosti, tedy tzv. evropským fondům, z nichž se po celé Evropě financují projekty pomáhající snižovat hospodářské a sociální nerovnosti mezi unijními regiony. Ubírat by se nemělo ani z balíku určeného pro společnou zemědělskou politiku. Zdvojnásobit prostředky by se podle Evropského parlamentu naopak měly na boj s nezaměstnaností mladých a dokonce ztrojnásobit na program Erasmus+. Europoslanci navíc chtějí, aby se zvýšil i objem peněz na boj proti klimatickým změnám. Příspěvky členských států EU by měly podle poslanců být částečně nahrazeny novými vlastními zdroji financování unie.

Rozpočet EU 2021-2027autor: Info.cz

„Se zprávou souhlasím, podle mě je vyvážená,“ řekl pro INFO.CZ český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

„Evropský parlament zaujal zodpovědné stanovisko. Oproti Radě (tj. členských státům EU; pozn. red.) potvrdil, že nedopustí rozpočtové zásahy s negativním vlivem na občany a naše prostředí. Jestli chceme silnou a zdravou Evropu, která stojí za lidmi, musíme jí dát nástroje, které k tomu potřebuje,“ napsal redakci sociálnědemokratický europoslanec Pavel Poc. „Dále mě těší, že Evropský parlament veřejně podpořil dva pozměňovací návrhy týkající se boje proti daňovým únikům a sankcí pro offshorová území a osoby, které tyto praktiky umožňují či podporují. Národní rozpočty kvůli těmto nekalým praktikám přichází až o bilion eur ročně,“ dodal.

„Velmi vítám snahu o zjednodušení administrativy, větší efektivnost, princip jednotného auditu a také důraz na evropskou přidanou hodnotu,“ řekla novinářům česká europoslankyně Martina Dlabajová (ANO). „Přikláním se ale k návrhu víceletého rozpočtu, který dříve představila Evropská komise,“ zdůraznila a dodala, že při hlasování podpořila návrhy, které odmítají snížení prostředků pro tradiční politiky EU, jako jsou zmiňovaná společná zemědělská politika a politika soudržnosti. „Zachování těchto finančních prostředků je také cílem České republiky. Pro ČR je v tuto chvíli zásadní mít možnost rozhodovat o tom, kam evropské peníze půjdou,“ doplnila.

Dlabajová nepodpořila návrh europarlamentu na další navýšení příspěvků členských zemí do rozpočtu EU až na úrovni 1,3 % HND. „Podle mého názoru je více realistická varianta, kterou představila Evropská komise a která počítá s příspěvkem zemí na úrovni 1,11 % HND. Tato varianta současně poskytuje dostatečný prostor pro hledání jak úspor, tak i financí do oblastí, které představují priority České republiky,“ uvedla.

Asi 94 procent prostředků z rozpočtu EU směřuje zpět občanům, regionům, zemědělcům a podnikům. Zbývajících šest procent tvoří administrativní výdaje EU.