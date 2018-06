EU se připravuje na klíčovou reformu copyrightu. Europoslanci o ní bude rozhodovat za pár týdnů

Původně se o moderním autorském právu v EU, které chce srovnat krok s měnícím se digitálním prostředím, mělo v právním výboru Evropského parlamentu hlasovat na začátku roku. Po měsících nejistoty to nyní vypadá, že k rozhodování konečně dojde. Podle informací redakce bude reforma copyrightu předložena poslancům k vyjádření na konci června – konkrétně na jejich řádné schůzi 20. a 21. června.

Jedním z hlavních důvodů „průtahů“ byla složitost a komplexnost nových pravidel – k návrhu se sešlo téměř tisíc pozměňovacích návrhů. Jak už v listopadu loňského roku v rozhovoru prozradil český europoslanec a předseda JURI Pavel Svoboda (KDU-ČSL/EPP), kromě toho za to mohly také personální změny na místě tzv. zpravodajů. Jejich úkolem je vypracovat zprávu k návrhu, ke které se poté vyjadřují ostatní europoslanci. „V rámci projednávání každého návrhu je třeba na úvod stanovit určitý harmonogram, který si ale určují sami projednávající, tedy zpravodaj a stínoví zpravodajové. Pokud dojdou k závěru, že potřebují více času, tento harmonogram změní,” uvedl Svoboda.

Práce na legislativě se ale nezastavila. „Projednáváme zásadní změnu autorského práva tak, aby toto vyhovovalo potřebám jednotného digitálního trhu. To není běžná novelizace. To je de facto práce na zcela nové legislativě,” dodal.

Evropská komise představila reformu autorského práva v EU v roce 2016. Chtěla tím reagovat na rychle se rozvíjející digitální prostředí. Nové technologie totiž postupně proměnily způsob produkce a distribuce hudby, filmů, televizních a rozhlasových pořadů, knih a tisku a změnily také způsob, jak se k nim lze dostat. Běžně se dnes využívá streamování hudby, platformy s nabídkou videí na vyžádání a také agregátory informací.

Reforma autorského práva obsahuje několik bodů, o kterých se vedou diskuse. Jedním z nich je i přebírání zpráv nebo jejich části agregátory zpráv, jako jjsou třeba Google News. Návrh Komise dále počítá s posílením postavení vydavatelů novin a časopisů, kteří musí hájit svá práva vůči poskytovatelům internetových služeb. „Mezi největší diskuse patří rozhodně výjimka z autorského práva pro tzv. text and data mining v oblasti vědy a výzkumu,“ dodává Svoboda.

Poté, co reforma projde hlasováním v klíčovém výboru JURI, bude se k ní vyjadřovat celé plénum. Zatím není jisté, kdy se tak stane, ale ambice je stihnout to do voleb do Evropského parlamentu, které proběhnou na jaře příštího roku. V opačném případě by reformu dotahovali „noví“ europoslanci a navíc složení europarlamentu by mohlo být zcela jiné.

Poté, co návrh projde plenárním zasedáním, odstartuje hledání kompromisu mezi Evropským parlamentem, Evropskou komisí a členskými státy EU.