Europoslanci dnes budou řešit střet zájmů Andreje Babiše. Víme, co můžeme očekávat | info.cz

Zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu, které proběhne dnes večer ve Štrasburku, budou bedlivě sledovat i čeští novináři. V programu, kterým se budou europoslanci řídit, je totiž i bod věnovaný „provádění článku 61 nového finančního nařízení o střetu zájmů ve členských státech ze strany Komise“.

Jde o nová pravidla, kterými se všechny členské země řídí od loňského srpna. Evropská komise v nich přišla s výkladem toho, co je střet zájmů, jak se ho vyvarovat a jak jej v rámci mantinelů unijního práva případně odstranit. V posledních měsících pak instituce zjišťovala, jak se státům při plnění nových pravidel vede. Dá se i proto předpokládat, že evropský komisař Günther Oettinger, který dnes mezi europoslance zavítá, bue mluvit také o případu českého premiéra Andreje Babiše.

Podle informací redakce bude Oettinger přítomné europoslance informovat o aktuálním vývoji šetření a také o dílčích výsledcích auditu, který kontroloři Evropské komise provedli letos v lednu na několika českých ministerstvech.

Na to, že by český premiér nemusel splňovat nová a přísnější pravidla pro posuzování, zda jde o střet zájmů či nikoliv, upozornila unijní instituce česká pobočka organizace Transparency International a opoziční Piráti. V podnětu, který zaslali Evropské komisi, jejich zástupci tvrdili, že Babiš coby premiér je ve střetu zájmů, protože jeho společnosti z holdingu Agrofert pobírají dotace z EU. Babiš pochybení dlouhodobě odmítá a odvolává se například na to, že před dvěma lety přesunul Agrofert do svěřenského fondu.

„Dnes nemůžeme čekat nějaké převratné informace,“ řekl pro INFO.CZ zdroj z blízkosti unijních institucí obeznámený s aktuálním vývojem. Jednání výboru CONT by podle jednacího řádu Evropského parlamentu mělo probíhat in camera – tedy bez přítomnosti kamer. Je ale možné, že někteří europoslanci budou požadovat, aby jednání bylo snímané. „Nemyslím si, že by to věci pomohlo a někam by ji posunulo,“ pokračuje zdroj.

Eurokomisař Oettinger se k údajnému střetu zájmů českého premiéra Babiše v minulosti vyjadřoval opakovaně a připomínal, že Evropská komise nezveřejní informace ze závěru šetření, dokud nebude uzavřené. Zpočátku se odhadovalo, že by se tak mělo stát na jaře letošního roku ještě před volbami do Evropského parlamentu. Podle některých je ale možné, že závěrečná zpráva bude hotová až na podzim.