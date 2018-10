Europoslanci propírali Facebook: Úniky dat se nesmí opakovat, panují obavy z ovlivnění voleb

Právě díky skandálu, při kterém vyšlo najevo, že poradenská společnost Cambridge Analytica protiprávně a neeticky využívala osobní údaje desítek milionů uživatelů Facebooku po celém světě, se EU probudila. Na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku to uvedla česká eurokomisařka pro spravedlnost a ochranu spotřebitele Věra Jourová. „Uvědomili jsme si, že v digitálním světě je možné osobní údaje využívat, používat i zneužívat proti naší vůli,“ řekla europoslancům na konto této kauzy.

Cambridge Analytica využila volných podmínek pro vývojáře aplikací na Facebooku, které se už před lety změnily, a získala tak přístup k osobním údajům 87 milionů uživatelů. Údaje pak zřejmě využila pro velmi přesně cílené politické kampaně.

Právě na to při ranní rozpravě upozorňovala řada europoslanců, včetně českých. „Skandál představoval varování pro nás všechny, co se může stát, když dojde ke zneužití osobních údajů,“ řekla česká europoslankyně Dita Charanzová (ALDE). Europoslankyně připomněla, že nebezpečí šíření falešných zpráv roste hlavně v souvislosti s blížícími se volbami do Evropského parlamentu. Ty po celé EU proběhnou v květnu příštího roku. „Chceme, aby internet zůstal i nadále svobodným a otevřeným, ale musíme se naučit rozeznávat právě to falešné, co na internetu je.“

„Nadcházející volby budou jiné, než ty předtím. Musíme k nim podle toho přistupovat,“ řekla k tomu Jourová. Současné volební zákony podle ní vycházejí z „nedigitální“ minulosti a platnost příslušných pravidel je potřeba rozšířit i na online sféru. „Pravidla z doby offline musíme prosadit i v době online,“ dodala.

„V dnešním světě, ve kterém jsou dezinformační kampaně v řadě nedemokratických zemí centrálně organizovány na státní úrovni, lidé musí vědět, kdy si čtou populární příspěvek a kdy jsou předmětem cílené propagandy,“ uvedl ještě před rozpravou jiný český europoslanec Jaromír Štětina (EPP), který rovněž působí ve Výboru pro občanské svobody (LIBE). Právě tento výbor nedávno schválil usnesení, o kterém bude ve čtvrtek hlasovat celé plénum Evropského parlamentu.

Europoslanci v jeho textu žádají mj. o nezávislé prošetření skandálu Facebooku s únikem dat nebo o to, aby sociální sít udělala „výrazné změny“ na své platformě, čímž by začala naplňovat evropskou směrnici o ochraně osobních údajů GDPR. Europoslanci dále v usnesení vyzvali k řadě opatření ve jménu větší transparentnosti v internetové politické reklamě. Text navíc uvádí, že politická reklama by neměla být cílena na jednotlivé uživatele na základě analýzy jejich profilů.