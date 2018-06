„Evropská unie se už nesmí nechat okrádat o obsah,“ říká europoslanec Cavada pro Le Figaro

Francouzský europoslanec a člen Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) Jean-Marie Cavada řeší poslední měsíce jako místopředseda Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu reformu autorského práva. Ta po aktuálním schválení v příslušném výboru europarlamentu počítá se zavedením ochrany obsahu, který vytvoří novináři. Na plénu by ji europoslanci měli projednat v červenci nebo září. Rozhovor deníku Le Figaro s Cavadou přinášíme v českém překladu.

Jak směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu změní vztahy mezi Evropskou unií a technologickými giganty jako Google, Apple, Facebook a Amazon?

Hlavní myšlenkou tohoto textu není nic jiného než ochrana autorského obsahu, který vznikne v Evropě. Jeho filozofie je jednoduchá: ve chvíli, kdy společnosti využívají evropský obsah k obchodu nebo skrze reklamu vydělávají peníze, pak musí autory odměnit. Až do této chvíle byla Evropa v nevýhodném postavení vůči mocným technologickým gigantům.

Obsah vytvořený v EU představuje 536 miliard eur ročně. To je víc než společný obrat automobilového a telekomunikačního průmyslu na kontinentu. Evropský kulturní průmysl zaměstnává 7,2 milionu lidí, což je opět více než automobilový a telekomunikační sektor. Proč se Evropská unie nechá okrádat o prostředky místo toho, aby je využila pro vytvoření vlastních platforem?

Poté, co EU ošetřila smlouvami ochranu osobních údajů, se nyní tedy chystá na ochranu kulturního bohatství?

Evropa se postavila do role nejlepšího ochránce osobních údajů na světě. Uznal to i americký Kongres! Co se týče autorského práva, směrnice se dotýká něčeho velmi hlubokého. Jedná se tu o otázku svobody a jistého přístupu ke geopolitice.

Evropská suverenita ve svém důsledku znamená i to, že se vybavíme co nejrychleji autonomními zdroji. Naše opozice vůči hře, kterou tu zavedly americké platformy, byla až do této chvíle poměrně slabá a málo odvážná. Evropské státy produkují obrovské množství obsahu, ale jsou v situaci ropných států v meziválečném období: bez možnosti těžby, rafinace a distribuce.

Zavedení příbuzného práva, která ochrání a ocení obsah, tedy představuje politickou bitvu velkého významu.

Jaké jsou hlavní principy směrnice?

Směrnice ustavuje tři formy zodpovědnosti. Za prvé se jedná o zodpovědnost webových aktérů. To znamená platit za obsah, který přináší peníze. Poté jde o jejich zodpovědnost v oblasti bezpečnosti: zajistit, že potlačí všechno, co představuje šíření dětské pornografie nebo třeba finanční zločiny. Je potřeba, aby Evropané donutili platformy, aby splnily své úkoly. Nakonec směrnice stanovuje fiskální zodpovědnost tím, že budou platformy platit v každé zemi, kde mají obrat.

Jste spokojený s aktuální podobou směrnice?

V případě článku jedenáct, který upravuje příbuzné právo pro vydavatele tisku, jsme ještě daleko od ideálu. Já si přeju, aby byl zaveden princip povinnosti platit za obsah. V aktuálním stavu textu je to pouze možnost. To znamená, že plenění je povoleno, pokud ho vydavatelé dopustí. Je potřeba vystoupit ze setrvačnosti a jít bojovat za naše práva.

Existuje v Evropě ohledně tohoto tématu konsenzus?

Je to velmi tvrdý boj. Technologičtí giganti vyhráli bitvu o vliv. Mému týmu přijde každou noc mezi tři sta až čtyři sta e-maily, které se staví proti směrnici. To je obtěžování! Středeční hlasování je první etapa, ale boj bude pokračovat.