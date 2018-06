EXKLUZIVNĚ: Jourová chce být i příští českou eurokomisařkou, s Babišem o tom už mluvila

Pokud ji vláda nominuje, nebude se bránit. Česká eurokomisařka Věra Jourová má zájem pokračovat v práci v nové Evropské komisi, o jejímž složení bude jasno na podzim příštího roku. Dnes odpoledne to řekla redakci INFO.CZ v Bruselu. V případě, že by v Evropské komisi měla i druhý mandát, vzrostla by její šance získat vlivné portfolio a stát se místopředsedkyní.