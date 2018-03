Francie na nohou: Tisíce lidí stávkují proti reformám prezidenta Macrona, polovina vlaků nepojede

Odborářské organizace chtějí dneškem odstartovat tříměsíční vlnu stávek, během níž by jejich členové nepracovali každý týden dva dny. Macron zatím tváří v tvář hrozbě táhlých výpadků hlásí odhodlání v reformních snahách pokračovat, řada komentátorů ale připomíná několikatýdenní protestní hnutí v roce 1995, kvůli němuž nakonec tehdejší vláda upustila od důchodové reformy.

Nyní je bezprostředním spouštěčem Macronův záměr skoncovat se speciálním statusem zaměstnanců státních železnic SNCF, avšak ten přichází například po přelomové reformě zákoníku práce schválené k nespokojenosti odborů loni na podzim. Podle deníku The New York Times přisuzují současná pravidla pracovníkům „těžce subvencované a hluboce zadlužené“ SNCF štědré benefity a v některých případech například umožňují odchod do důchodu ve věku 52 let. Nevoli vzbuzuje také plán na zrušení 120.000 pracovních míst ve státní sféře do roku 2022.

Protestovat se dnes bude v přibližně 180 francouzských městech, píše deník Le Parisien. Největší shromáždění je na programu odpoledne na pařížském náměstí Bastilly, kde organizátoři očekávají 25.000 lidí. V mnoha městech už manifestace probíhají, od rána se také na internetu hromadí fotografie zavřených francouzských škol.

Železničáři avizovali, že provoz dnes bude „velmi narušený“. Vyjet mají jen dvě pětiny vlaků TGV, maximálně polovina příměstských vlaků a jen čtvrtina klasických meziměstských spojů. Ke stávce vyzvaly také tři ze čtyř odborářských skupin zastupující zaměstnance pařížského dopravního podniku RATP, podle webu televize FranceInfo se ale velké výpadky neočekávají.

Stávky se dnes účastní také pracovníci letové kontroly a výpadek má postihnout zejména letiště hlavního města. Le Parisien uvádí, že nejvýrazněji budou zasaženy krátké lety. Narušení provozu ohlásila také letiště v Nice, Lyonu, Marseille a Toulouse.