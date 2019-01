„Hlavní evropské drama“ vstupuje do další fáze. Ministři EU vyhlíží brexitový tah premiérky Mayové

Dnešní podvečerní vystoupení premiérky Theresy Mayové v britské sněmovně by mělo vyjasnit, jak si Londýn představuje další vývoj kolem odchodu Británie z Evropské unie. Uváděli to ministři zahraničí zemí EU při příchodu na své dnešní jednání v Bruselu. Ačkoli brexit není oficiální tématem schůzky, zabývající se například vztahy EU s africkými státy, ministři očekávají, že o hlavním evropském dramatu nynějších týdnů se neformálně hovořit bude.

„Dnes večer myslím neuslyšíme odpovědi na velké otázky okolo nových voleb, nového referenda nebo prodloužení vyjednávání. Ale doufám, že se dočkáme pozitivního posunu v jiných věcech, například okolo celní unie,“ poznamenal lucemburský ministr Jean Asselborn.

Poté, co minulé úterý britská sněmovna jasně odmítla dohodu o podobě brexitu, kterou měsíce vyjednávaly Londýn a Brusel, hrozí, že Británie 29. března z unie odejde takzvaně „natvrdo“, tedy bez příslušné dohody a se všemi negativními hospodářskými a sociálními dopady, jež z toho vyplynou. Země unie v posledních týdnech zintenzivňují přípravy na tento vývoj.

Podle ministrů zemí EU je ale dál třeba snažit se o to, aby taková situace nenastala, zopakoval dnes například německý představitel Heiko Maas. Je k tomu podle něj ale nutné znát, jaký další postup si vlastně přeje většina v britské sněmovně. Jeho důvěru prý britská premiérka ani po debaklu z minulého týdne neztratila.

Evropská unie trvale odmítá změny textu rozsáhlé dohody o britském odchodu, který obsahuje mimo jiné pro mnohé britské poslance nepřijatelné záložní řešení režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem. Maas ani další ministři ale nevidí okolo této klíčové otázky nějaký velký prostor k jednáním a změnám.

Potvrdila to dnes i rakouská ministryně zahraničí Karin Kneisslová, která novinářům při příchodu řekla, že by bylo dobré přestat s „dramatickou terminologií“ kolem brexitu. „Je složité představit si, co by se v příštích pár dnech či týdnech mohlo stát a přitom to nebylo možné v minulých dvou letech (kdy se britskou sněmovnou odmítnutá dohoda dojednávala),“ upozornila.

Podle britských médií se bude Theresa Mayová nadále pokoušet pro svou dohodu o brexitu získat podporu konzervativních rebelů a severoirské Demokratické unionistické strany (DUP). Po mezistranických jednáních z minulého týdne dnes snahu o nalezení kompromisu s opozicí zavrhne, píší britská média.

Předsedkyně vlády se prý bude snažit v Bruselu vyjednat změny tzv. severoirské pojistky, jež je součástí stávající dohody o britském odchodu z Evropské unie, kterou Dolní směnovna minulý týden odmítla.

„Mayová nepředloží výrazný 'plán B' pro odchod z EU, navzdory žádostem zákonodárců, aby přestala se zdržováním. Místo toho poslancům v pondělí řekne, že stále pracuje na rozptýlení obav euroskeptiků ohledně irské hranice,“ napsal deník Financial Times.

Pokud Mayová skutečně nezmění kurz a bude pokračovat v prosazování své dohody, lze v Dolní sněmovně očekávat další vlnu nevole a vystupňování snahy poslanců převzít nad procesem odchodu z EU kontrolu.