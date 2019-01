Houellebekova brutální vize úpadku Evropy sklízí obdiv. Jeho nejlepší kniha, shodují se média

Hrdinou sedmého Houellebekova románu je Florent-Claude Labrouste, který se vrací na francouzský venkov zdevastovaný globalizací a společnou zemědělskou politikou Evropské unie. „Takhle umírá civilizace, bez velkého dramatu a krveprolití,“ hodnotí šestačtyřicetiletý Labrouste stav francouzského venkova. Tam se vydává, aby našel svojí manželku, která ho opustila kvůli jiné ženě. Francouzský L'Obs přitom upozorňuje, že jako jeden z předních viníků úpadku západoevropské civilizace je v knize vylíčen feminismus.

Kromě toho ovšem Labrouste naráží na fabriky, jež hromadně propouští dělníky, a zkrachovalé farmáře, kteří páchají hromadně sebevraždy. Vše vnímá jako jeden velký tajný plán na „vyčištění“ francouzského venkova tak, aby odpovídal evropským standardům. „Lidé mizí, aniž by se dostali do titulků,“ dodává. Zarážející je také, s jakou přesností Houellebecq předpověděl vznik tzv. žlutých vest. Farmáři se v knize rovněž bouří a blokují hlavní silniční tahy - podobně jako protestní hnutí, jehož akce v závěru loňského roku do určité míry ochromily Francii.

L'Obs o posledním díle francouzského autora tvrdí, že jde o jeho nejlepší knihu, která je „mistrovským dílem nekonečného smutku“. Ocenění ovšem Houellebecq získává i za hranicemi. Německý týdeník Die Zeit píše o největším francouzském žijícím autorovi, jehož antiliberální přesvědčení využívá literaturu jako nástroj. „Teď musí být brán skutečně vážně,“ dodává Die Zeit. V Německu přitom kniha vychází už příští týden, stejně jako v několika dalších zemích Evropy, v angličtině ovšem až v září.

Není divu, že Houllebecq bývá často označován za „lidového filozofa“. K této myšlence se přitom opakovaně hlásí. Když loni v říjnu uváděl předávání cen pojmenovaných po kontroverzním německém filozofovi Oswaldu Spenglerovi, uvedl, že Francie by měla opustit eurozónu, Muslimové jsou podle něj problém a bylo by lepší, kdyby se katolická církev znovu vrátila na vrchol. V posledním eseji pro americký měsíčník Harper´s Magazine zase pochválil amerického prezidenta Donalda Trumpa. Označil jej za jednoho z nejlepších, kterého Spojené státy měly.