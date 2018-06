Hra nervů na moři. Loď se stovkami uprchlíků nakonec přijmou Španělé, Malta pošle zásoby

Loď s více než šesti stovkami uprchlíků na palubě, kterou odmítli přijmout Italové, nakonec přijme Španělsko. Informoval o tom web BBC News. Španělský premiér Pedro Sanchez úřadům vzkázal, že mají loď pustit do přístavu ve Valencii. "Je naší povinností vyhnout se humanitární katastrofě a nabídnout těmto lidem bezpečí," uvedl.

Na palubě lodi Aquarius je 629 lidí, z nichž 123 je mladších 18 let bez doprovodu rodičů. Podle posádky je situace na lodi stabilizovaná, ale dnes večer dojdou zásoby potravin. Kromě španělského premiéra pomoc aktivně nabídli i starostové Valencie a Barcelony. Barcelonská starostka Ada Colauová kritizovala ostatní země, že "zpochybňují jednotu Evropské unie", když odmítají loď přijmout.

V případě Španělska jde o výrazný posun v přístupu k migrantům. Předchozí konzervativní vláda byla velmi tvrdá a není pochyb, že by loď odmítla stejně jako Itálie. Colauová dokonce vyzvala vládu, aby imigrační politiku země změnila, což v podstatě znamená "změkčila".

Vítáme rozhodnutí španělské vlády, která lodi odmítnuté v Itálii umožnila zakotvit ve Valencii," komentoval Sanchézův krok eurokomisař pro otázky vnitra a migrace Dimitris Avramopulos. "Jde o skutečný projev solidarity jak vůči zoufalým a zranitelným lidem na palubě, tak vůči ostatním unijním státům," dodal podle agentury Reuters.

Řada politiků a především organizace SOS Méditerranée ale změnu směru plavby lodi Aquarius za žádné vítězství nepovažuje. Jednak nejde o poslední loď s migranty, kteří usilují o to, aby se dostali do Evropy, jednak situace lidí na Aquariu je svízelná.

"Znamená to, že budeme muset plout ještě nejméně další dva dny, což se 629 lidmi na palubě dnes není možné," řekl podle agentury AP ředitel operací SOS Méditerranée Antoine Laurent. Zásoby na palubě nestačí a podle Organizace Lékaři bez hranic (MSF) mezi migranty na plavidle narůstá znepokojení a zoufalství. Jeden muž hrozil, že se vrhne do moře kvůli strachu, že bude vrácen do Libye.

Itálie "porušila mezinárodní pravidla a způsobila patovou situaci," myslí si maltský premiér Joseph Muscat. "Musíme si sednout a probrat to, abychom se další takové situaci vyhnuli. Je to problém celé Evropy," dodal maltský premiér s tím, že před cestou do Valencie pošle na loď zásoby.

Posádka lodi mezitím varovala, že na palubě se nachází několik uprchlíků ve velmi vážném stavu. Údajně mají vodu v plicích poté, co spadli do vody z lodi pašeráků. Další mají zase popáleniny od lodního paliva smíchaného s mořskou vodou, nebo trpí následky podchlazení.