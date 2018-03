Hříčka osudu: Itálie má nové vedení parlamentu, v čele Poslanecké sněmovny je Roberto Fico

Italským zákonodárcům se dnes napodruhé podařilo zvolit předsedy obou komor parlamentu, Poslanecké sněmovny a Senátu. Do čela Senátu zasedne poprvé žena, Elisabetta Casellatiová, členka strany Vzhůru, Itálie, která je blízkou spolupracovnicí bývalého premiéra a šéfa strany Silvia Berlusconiho. Do čela Poslanecké sněmovny byl zvolen zástupce nejsilnější parlamentní strany Hnutí pěti hvězd (M5S) Roberto Fico.

Volba šéfů komor parlamentu otevírá cestu k formálním konzultacím o vládě. Zatím nic nenaznačuje tomu, že by některá ze stran, která získala největší počet hlasů, tedy M5S nebo středopravá koalice stran Vzhůru, Itálie a Liga, byla blíže k vytvoření vlády. Jednání o možném vytvoření vlády mají začít příští měsíc a zřejmě budou trvat týdny, uvedly agentury AP a Reuters.

Oba šéfové parlamentních komor měli být původně zvoleni v pátek. Vše však zhatil Berlusconi, který chtěl do čela Senátu protlačit Paola Romaniho, který je vyšetřován pro podezření, že zneužíval služební telefon. To bylo nepřijatelné pro protisystémové M5S, které si zakládá na transparentnosti a protestu proti nekalým praktikám zavedených politických elit. Nelíbilo se to však ani druhému partnerovi ze středopravé koalice.

Italské parlamentní volby skončily na začátku března patem. Ani jeden z bloků - levý střed (přes 22 procent hlasů), středopravá koalice (asi 37 procent hlasů) a protestní Hnutí pěti hvězd (zhruba 32 procent hlasů) - nezískal parlamentní většinu. Klíčovou roli v nesnadných povolebních jednáních bude mít prezident Sergio Mattarella, který příští měsíc rozhodne, kdo se o sestavení vlády pokusí.