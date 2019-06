Itálie na cestě z evropského výsluní. V Komisi chce ekonomické portfolio, může ale narazit | info.cz

Zatímco si evropští lídři lámou hlavu nad tím, kdo by měl na příštích pět let obsadit nejvyšší unijní posty, probíhají podobné debaty i v jednotlivých členských zemích – koho vyslat do Bruselu, aby je zastupoval v Evropské komisi, a jaké portfolio pro své nominanty zvolit. Všichni samozřejmě chtějí rezort co „nejsilnější“, ale zdaleka ne všichni na něj dosáhnou – významnou roli totiž hraje i situace doma. Například Itálie, která je spolu s Řeckem nejzadluženější zemí eurozóny, pro svého eurokomisaře požaduje ekonomické portfolio. Má šanci na něj dosáhnout?

„Budeme žádat o vysoký post, o ekonomické portfolio,“ potvrdil podle agentury ANSA italský premiér Giuseppe Conte. Právě Conte přitom v posledních týdnech dělá všechno možné i nemožné pro to, aby odvrátil zahájení disciplinárního řízení Evropské unie kvůli nadměrnému schodku italského rozpočtu, které může v krajním případě skončit pokutou ve výši 0,2 procent italského HDP, tedy asi 3,5 miliard eur.

Spor Říma s Bruselem o italský rozpočet a výši jeho deficitu se s přestávkami vede už od poloviny loňského roku. Během této doby padla celá řada ostrých výroků, jak z úst bruselských představitelů, tak od zástupců italské vlády – především šéfa Ligy a místopředsedy kabinetu Mattea Salviniho. Ten opatrnému našlapování ze strany Conteho nebo ministra financí Giovanniho Triy, kteří se snaží disciplinárnímu řízení zabránit, zrovna nepomáhá a opakovaně volá po tom, aby byla fiskální pravidla EU změněna.

S tímto „vybavením“, kdy se Itálie utápí v dluzích a výroky jejích politiků dráždí Brusel s železnou pravidelností, je však otázka, zda má Řím s požadavkem na silové portfolio šanci uspět. Podle některých zahraničních médií nikoliv – jako „nepravděpodobné“ to s ohledem na hrozící disciplinární řízení a kritizování fiskálních pravidel EU ze strany italských politiků vnímá například bruselský server Politico.

Že to italský kandidát na eurokomisaře nebude mít v Bruselu lehké, odhaduje také ekonom a odborník na problematiku Evropské unie Petr Zahradník. „Stav italské ekonomiky je natolik tristní, že to může být z hlediska konečné volby komisaře poměrně velký handicap. Italský kandidát na eurokomisaře tedy bude zřejmě dost testovaný a mohou mu říct: Nejdřív si udělejte pořádek doma a pak se hlaste o pozici v Evropské unii,“ říká pro INFO.CZ.

Podle Zahradníka se přitom Řím dostává do paradoxní situace. Právě z Itálie totiž pochází řada vynikajících, celosvětově proslulých ekonomů, kteří jsou uznávanými odborníky i na hospodářskou politiku. Jmenuje přitom bývalého italského eurokomisaře a premiéra Maria Montiho, nebo Romana Prodiho, který také vedl italskou vládu a v letech 1999 až 2004 i Evropskou komisi. „Je poměrně zvláštní, že ani takovéto persony nejsou schopné se stavem ekonomiky nic dělat,“ říká odborník, který působí v Evropském hospodářském a sociálním výboru – poradní instituci EU.

Z výše uvedeného tak podle Zahradníka vyplývá, že z personálního hlediska je Itálie pro ekonomické portfolio velice dobře vybavená a do Evropské komise by jistě vyslala kompetentního kandidáta. Během procesu vybírání a schvalování nových eurokomisařů by mu však problémy italské ekonomiky v Bruselu zřejmě důrazným způsobem připomněli. „Mám obavy, že zvlášť při grilování mu bude dáváno zřetelně najevo, z jaké země pochází,“ dodává pro INFO.CZ.

Itálie se musí připravit na odchod z výsluní

Snaha italské vlády dosáhnout na co nejsilnější post v rámci Evropské komise je pochopitelná, ale i kdyby na něj nakonec dosáhla, v porovnání s jejím současným vlivem uvnitř EU to stále nebude dost. Italové totiž dnes drží tři z pěti nejvýznamnějších postů v unijních institucích – Evropský parlament vede Ital Antonio Tajani, Evropskou centrální banku Mario Draghi a z Itálie pochází i vysoká představitelka pro zahraniční a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová.

Všechny tyto pozice budou po evropských volbách obsazeny novými tvářemi a Itálie tak o tři vlivná místa pravděpodobně přijde. „Mezi pěti vysoce postavenými posty je zapotřebí najít rovnováhu. Italský ústup ze slávy proto bude zjevný a je samozřejmé, že se to Řím bude snažit kompenzovat nějakou důstojnou pozicí v rámci Evropské komise,“ komentuje Zahradník motivaci Italů usilovat o vlivný post eurokomisaře.

Vzhledem ke ztrátám by však nemusely šance vlády v Římě dosáhnout na silný post v Komisi být marné. Zátěže, kterou ekonomické problémy Itálii přináší, si je navíc Conte dobře vědomý a přizpůsobil tomu i italské požadavky. Jak uvedl pro agenturu ANSA, kvůli probíhajícím debatám o zahájení disciplinárního řízení nebude požadovat křeslo eurokomisaře pro hospodářské a finanční záležitosti, které dnes vede Francouz Pierre Moscovici, ale jiné, „důležité ekonomické portfolio“.

Tím by podle Politica mohl být post eurokomisaře pro hospodářskou soutěž, nebo pro obchod. Oba rezorty jsou však v současnosti obsazeny političkami, které nastavily laťku hodně vysoko a pokud budou chtít ve funkci pokračovat, italské šance se opět ztenčí. Zatímco hospodářskou soutěž má dnes na starosti Dánka Margrethe Vestagerová známá pro svůj ostrý boj s internetovými giganty, obchod spadá pod Švédku Cecilii Malmströmovou.

Bude tedy velmi záležet na tom, o jaký post bude Itálie konkrétně usilovat. Do parametrů „ekonomického portfolia“, o kterém hovoří italští představitelé, navíc spadá také rezort Fina Jyrki Katainena, který má na starost konkurenceschopnost a investice, nebo agenda místopředsedy pro euro Valdise Dombrovskise z Lotyšska.

Dosáhnout na jedno z výše uvedených portfolií by však pro Itálii bylo zřejmě ještě těžší než v případě hospodářské soutěže nebo obchodu, o který má mimochodem zájem také český premiér Andrej Babiš. „Pokud by Itálie chtěla vést rezorty, v jejichž čele dnes stojí Katainen, Dombrovskis nebo Moscovici, bylo by to s ohledem na stav italské ekonomiky problematičtější. Nicméně i to si dokážu s ohledem na dobrou personální vybavenost Itálie představit,“ uzavírat Zahradník.