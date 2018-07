Itálie nechce přijímat uprchlíky vrácené z pohraničí. Odmítla další loď s běženci

Itálie nebude zpátky přijímat migranty vrácené z německo-rakouské hranice. Řekl to italský ministr vnitra Matteo Salvini v rozhovoru s italským deníkem Il Messaggero. Premiér Giuseppe Conte v rozhovoru s deníkem La Stampa zopakoval požadavek, aby migranti zachránění ve Středozemním moři byli přerozděleni mezi různé země EU. Itálie mezitím podle agentury Reuters odmítla další loď s běženci.

„Pokud by nám Rakušané a Němci pomohli uzavřít vnější hranice EU, místo aby nám posílali zpět migranty, učinili bychom krok kupředu,“ řekl Salvini římskému listu Il Messaggero.

„Rakousko a Německo hájí své zájmy. Sejdeme se v Innsbrucku, abychom našli shodu,“ řekl ministr, který je zároveň šéfem protiimigrační strany Liga, s výhledem na čtvrteční setkání unijních ministrů vnitra v tyrolské metropoli. Salvini však ještě jednou zdůraznil, že jeho země v žádném případě nebude zpátky přijímat migranty, kteří se vydali dál na sever. „To je to poslední, co by mohlo nastat,“ řekl politik.

„Máme ještě ověřit 130.000 žádostí o politický azyl a 300.000 žádostí o italské občanství. V italských přístavech bylo ubytováno 164.000 údajných uprchlíků. Udělali jsme víc než kterákoli jiná země. Teď je s tím konec, na řadě jsou ostatní,“ prohlásil Salvini.

Itálie se podle něj chce postarat o to, aby do Itálie nepřijížděli další migranti, dokud nebude dosaženo dohody mezi členskými státy EU o přerozdělování migrantů. „Protože na summitu v Bruselu bylo ujednáno, že přijímání migrantů se má odehrávat na dobrovolném základě, uplatní také Itálie svou vůli,“ dodal Salvini.

Na přerozdělování migrantů a také na změnu pravidel unijních operací ve Středozemním moři naléhá italský premiér Conte. Současná pravidla podle něj odporují principu solidární Evropy. „Některé aspekty unijní mise Sophia musí být přehodnoceny. Především by mělo nastat přerozdělování zachráněných migrantů mezi různé země EU,“ řekl deníku La Stampa Conte, který je v čele italské vlády od začátku června.

Conte zároveň vyzval lodě nevládních organizací ve Středozemním moři, aby nenarušovaly zásahy libyjské pobřežní stráže.

Salvini už dříve nařídil nepouštět do italských přístavů plavidla humanitárních organizací a v pondělí pohrozil uzavřením přístavů i pro lodě unijních misí Themis a Sophia. Podle agentury Reuters Itálie naposledy v pondělí odmítla komerční loď s 66 migranty na palubě. Podle italského ministra Danila Toninelliho byli přemístěni na plavidlo italské pobřežní stráže. Podle zdroje, na který se odvolává Reuters, mají být převezeni do Itálie, ale italské ministerstvo vnitra to nepotvrdilo.

Německá vládní koalice se minulý týden shodla na záměru zrychleného azylového řízení na německo-rakouské hranici a vracení migrantů do zemí první registrace. To však předpokládá uzavření příslušných dohod s těmito zeměmi.