Italský ministr vnitra hájí seznamy Romů a deportace. Kritizuje ho i koaliční parner

Italský ministr vnitra Matteo Salvini i přes tvrdou kritiku svého pondělního oznámení, že plánuje sčítání Romů a deportaci těch bez dokumentů, na tomto záměru trvá. Uvedl to dnes odpoledne na twitteru. Salviniho za jeho prohlášení o sčítání Romů kritizovala nejen opozice, ale také koaliční partner jeho strany, vicepremiér Luigi Di Maio, který krok označil za neústavní.

"Sčítání Romů a kontrola veřejných výdajů z rozpočtu. Když to navrhovala levice, bylo to dobré, když to navrhnu já, jsem rasista. Neustoupím, budu pokračovat," napsal dnes na twitteru Salvini. V této souvislosti připomněl podobný návrh milánských politiků z roku 2012 na sčítání Romů v tomto městě. Podle deníku Corriere della Sera šlo tehdy o součást projektu, který měl pomoci rodinám s dětmi.

Ochranou romských dětí v osadách, které jejich rodiče neposílají do školy, se v pondělí hájil i Salvini. Politik, který svou předvolební kampani stavěl mimo jiné na protimigrantské politice, v pondělí řekl, že sčítání má ukázat, "kdo a jak tam žije". "Náš cíl je zmapovat situaci v romských táborech," uvedl Salvini. Po evidenci Romů by podle něj úřady v rámci dohod mezi státy vyhostily ty, kteří nemají patřičné dokumenty.

Opoziční strany Salviniho pondělní prohlášení tvrdě kritizovaly. "Včera migranti, dnes Romové, zítra pistole všem," komentoval Salviniho plán expremiér Paolo Gentiloni z levicové Demokratické strany (PD). Maurizio Martina, který dočasně PD vede, slova ministrova vnitra označil za "odporná". "Máme-li opravdu přikročit ke sčítáním, začal bych fašisty a rasisty," reagoval poslanec PD Matteo Orfini. Šéfka italské unie židovských komunit Noemi Di Segniová přirovnala Salviniho záměr sčítání Romů k represím židů za fašistického vůdce Benita Mussoliniho.

Salviniho kritizoval podle agentury AFP i mluvčí Evropské komise Alexander Winterstein, který novinářům řekl, že "nelze deportovat evropské občany na základě etnických kritérií".

Italský vicepremiér Luigi Di Maio, který je lídrem strany Hnutí pěti hvězd, poprvé od vzniku vlády začátkem měsíce svého koaličního partnera veřejně kritizoval. Záměr šéfa Ligy Salviniho označil za neústavní.

Sčítání Romů prováděl v Itálii už v roce 2008 tehdejší premiér Silvio Berlusconi. Italské úřady tehdy sbíraly i otisky prstů Romů s odůvodněním, že potřebují zjistit, kdo z nich se v zemi zdržuje ilegálně. Vysloužily si tím kritiku od ochránců lidských práv v Itálii i v zahraničí.

Berlusconiho sčítání tehdy kritizovali například poslanci Evropského parlamentu, Evropská komise ale nakonec akci označila "za identifikaci osob, které nemohou být identifikovány jinak". Mluvčí EK tehdy řekl, že při sčítání nebyla sbírána data na základě etnického původu a že nejsou porušovány evropské principy ochrany lidských práv.

V roce 2013 ale soud v Římě rozhodl, že italská vláda musí zaplatit italským občanů romského původu kompenzace za to, že byli součástí "diskriminačního sčítání a sbírání otisků prstů". Soud nařídil rovněž zničit osobní data získaná tímto sčítáním.