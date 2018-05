Italští populisté slibují ostrý boj s migrací. Může to vyústit v nové uprchlické kvóty pro Česko?

Deportace migrantů, zřízení většího počtu detenčních táborů pro běžence bez dokumentů v italských regionech nebo zrušení nelegálně zřízených romských osad. To jsou jen některé z bodů, se kterými počítá koaliční smlouva pravděpodobné budoucí vlády v Itálii. Před pár dny ji uzavřelo protestní Hnutí pěti hvězd (M5S) s euroskeptickou a protiimigrační Ligou a v tento moment se k ní vyjadřují členové obou stran. „Všechny položky koaliční smlouvy 'vlády změny' nabraly konečnou podobu, jsem velmi šťastný. Uplynulých 70 dní bylo skutečně náročných, stalo se mnoho věcí, ale nakonec se nám podařilo uskutečnit naše volební sliby,“ radoval se v pátek na facebooku šéf M5S a jeden z možných adeptů na premiéra Luigi Di Maio.

V Itálii proběhly volby už v březnu a vítězné strany nebyly od té doby schopny najít průsečíky svých programů a domluvit se na vládě. Zemi na cestě k předčasným volbám zastavila až právě dohoda mezi M5S a Ligou. Před její vládou už ale v minulosti varovala řada komentátorů.

Velkých změn se pravděpodobně dočká řada oblastí včetně ekonomiky a zahraničněpolitické orientace země a stranou nezůstane ani italská migrační politika. Tam se otisknou zejména představy Ligy, které zaznívaly už v předvolební kampani. Strana tehdy volala po omezení počtu migrantů připlouvajících do Itálie z libyjských břehů, což je jedna z hlavních migračních tras do Evropy.

„O změnu migrační politiky usiluje bezpochyby Liga, která by chtěla velice radikálně zastavit příliv migrantů ze severní Afriky, Matteo Salvini (šéf Ligy; pozn. redakce) navíc řekl, že chce z Itálie poslat pryč 600 tisíc nelegálních migrantů,“ připomněl v nedávném rozhovoru pro INFO.CZ český novinář, který sleduje povolební jednání přímo v Itálii, Josef Kašpar.

O podrobnostech, jak to udělat, redakce hovořila s politikem Massmilianem Fedrigou, který byl nedávno v barvách Ligy zvolen hejtmanem kraje Friuli-Venezia Giulia. „V první řadě bychom měli zcela zablokovat cestu přes Středozemní moře. Diskutovat můžeme nad nedávnou myšlenkou francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který chce provádět kontrolu migrantů do Evropy a prověřování jejich žádostí o mezinárodní ochranu už v Africe, tedy mimo Evropu,“ řekl v rozhovoru pro INFO.CZ.

Dodal, že politika Ligy je namířena hlavně proti tzv. ekonomickým migrantům, kteří do Itálie přicházejí nelegálně za prací a s představou lepšího a snadnějšího života. Pro stát představují silnou finanční zátěž a často se stávají obětmi organizovaného zločinu, například obchodu s drogami.

Jak to bude s kvótami na uprchlíky?

Sliby, které zaznívají v kampaních, se v praxi často rozmělní, a je proto otázkou, co v případě nové italské koalice zůstane na papíře a co se nakonec podaří přetavit do praxe. Podle Martina Mejstříka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze to s určitostí potká i právě oblast migrace. „Myslím, že ke zpřísňování podmínek dojde. Samozřejmě ale nejde naplnit prohlášení Salviniho, že bude Itálie posílat všechny migranty zpět – to není v silách země z ekonomického ani logistického hlediska. Určitě se ale můžeme dočkat zpřísňování podmínek pro udělování azylu,“ uvedl pro INFO.CZ.

Počítat lze také s tím, že novou italskou vládu bude slyšet při diskusích o revizi takzvaného unijního dublinského systému, které už několik měsíců probíhají mezi státy a institucemi EU. Tato pravidla říkají, že azylové řízení zahájí ta členská země, ve které uprchlík poprvé požádal o azyl nebo ve které prokazatelně poprvé vstoupil na území EU. Itálie, která čelí příchodu migrantů, bude požadovat, aby se systém změnil tak, že se budou uprchlíci přerozdělovat mezi unijní země. Opět se tak vrací debata o tom, že by zbytek Evropy měl s tzv nárazníkovými zeměmi být solidárnější.

„Musíme docílit toho, aby se snížil tlak na vnější hranice způsobený přílivem migrantů,“ píše se v koaliční dohodě. „Selhání současného systému pravděpodobně zpochybní schengenský systém,“ pokračuje text.

Nutno podotknout, že samotný tlak na revizi zdaleka neznamená, že by dění na evropské scéně směřovalo k jakékoli dohodě, která by Itálii v tomto směru vyhovovala. Například ohledně nového nastavení unijních pravidel pro udělování azylu se nedaří mezi státy EU najít potřebný kompromis už teď a italské volání po solidaritě to nebude mít lehké. Zatím poslední návrh z pera nynějšího bulharského předsednictví z konce března kritizovalo nejen Česko a další země střední a východní Evropy, ale také právě Itálie. Pro ni ale bulharský návrh naopak nebyl dostatečný a označila ho za „příliš měkký“.

Státy v pohledu na reformu rozděluje zejména otázka, zda součástí řešení má být přerozdělování žadatelů o azyl do dalších zemí v případě, že jedna země EU – zpravidla Itálie nebo Řecko – začne čelit výrazné zátěži. Bulhaři v posledním návrhu přišli s tím, že by si země měly mezi sebe uprchlíky přerozdělovat na základě „spravedlivého podílu“. Ten by se vypočítal na základě výkonu ekonomiky a také počtu obyvatel jednotlivých států EU.

Česko dlouhodobě přerozdělování uprchlíků dle tzv. kvót, jak se trvalému a povinnému přerozdělovacímu mechanismu říká, z principu odmítá. Vznikající Babišova vláda hodlá podobnou pozici zastávat i do budoucna a navíc chce přesvědčovat evropské partnery o její správnosti.