Jak zalepit díru v rozpočtu po brexitu? Brusel si brousí zuby na peníze Evropské centrální banky

Komise zvažuje, že by do rozpočtu Evropské unie použila peníze, které má Evropská centrální banka (ECB) z takzvaného ražebného, uvádí list Financial Times. Jde o zisk z vydávání nových eurových bankovek. Podle odhadů Evropské komise by se jednalo o 56 miliard eur v průběhu příštích sedmi let na které se plánuje další rozpočet. Prostředky Evropské centrální banky mají nahradit výpadek plateb Velké Británie, která má v příštím roce opustit unii.

Vzhledem k tomu, že odchod Británie znamená výpadek 15 miliard eur ročně, peníze z ECB nebudou stačit. Zvažují se proto úspory v unijním rozpočtu a také zavedení nové unijní daně z plastových obalů. Zatím není jasné, jak bude tato daň vypadat. Komisař EU pro rozpočet Günther Oettinger to má oznámit na začátku května. Komise tak reaguje na neochotu části členských států zvednout po odchodu Velké Británie své příspěvky do společného rozpočtu.

Použití peněz Evropské centrální banky ovšem vytváří několik problémů. Existuje obava, zda by to nevedlo k politickým tlakům na banku, aby vytvářela zisk a tím došlo k ovlivňování její měnové politiky. ECB má být totiž strážcem stability společné měny euro a má být politicky nezávislá. Za druhé by tím o peníze přišly některé členské státy eurozóny. Dosud totiž 90 procent ražebného zůstává národním centrálním bankám zemí platících eurem a některé z nich pak část z něj odvádějí do národního rozpočtu. A konečně ražebné je velmi nejistým zdrojem příjmů a jsou u něj velké výkyvy v čase. Podle toho, jak je potřeba tisknou nové peníze. Znamenalo by to, že příjem do unijního rozpočtu by byl nejistý, ačkoliv ve výdajích z rozpočtu by se s těmito penězi počítalo jako s jistotou.