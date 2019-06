Juncker odchází. Na rozloučenou přiznal: Trumpa jsem líbat neměl a komentáře, že jsem opilec, nečtu | info.cz

Jean-Claude Juncker sociální sítě nesleduje, má na to lidi. Protřelý politik, který téměř 19 let působil jako premiér Lucemburska, přiznává, že setrvalé útoky na svoji osobu snáší špatně. „Nebaví mě každý den číst, že jsem opilý nebo zkorumpovaný a že nic neznamenám,“ říká. A rovnou vysvětluje, že si s klidem nechává ujít i online aktivity „twitterového specialisty“ Donalda Trumpa. Americký prezident přitom sociální síť povýšil na oficiální komunikační kanál.

Juncker říká, že pro Evropana není jednoduché se s americkým prezidentem domluvit. „Musíte jít rovnou k věci. Žádné povídačky, žádné popisování kontextu, řekněte prostě jen, zda souhlasíte, nebo ne.“ Předseda EK prozradil, že před obchodním jednáním s Trumpem ve Washingtonu mu jeho manželka radila, aby Trumpa nelíbal, jak má při setkáních se státníky obyčejně ve zvyku. Na polibek nicméně došlo, ale Juncker trvá na tom, že Trump políbil jeho, ne naopak.

Během rozhovoru, který měli diváci možnost sledovat živě na bruselském veletrhu Autoworld, Juncker prozradil, že auto neřídil už deset let a zlehka se opřel také do svého kolegy, předsedy Evropské rady Donalda Tuska. Zatímco post šéfa Evropské komise je podle Junckera práce na plný úvazek, respektive na 18 hodin denně, předseda Evropské rady pracuje prý jen občas. Juncker zároveň přiznal, že sám by býval post šéfa Rady preferoval, protože ta na rozdíl od Komise reálně rozhoduje.

Jako svého nástupce by Juncker v čele Komise rád viděl lídra lidovecké frakce Manfreda Webera, nicméně zdůraznil, že ať už se postu ujme kdokoliv, bude především muset umět říkat „ne“. Právě tuto schopnost Juncker vyzdvihl v odpovědi na otázku, co bude po jeho odchodu v EK chybět. „Myslím, že je dobře, že jsem byl schopen říci 'ne' vládám členských států (…) Nesmíte pořád ustupovat premiérům, ať už vám volají z Londýna, Říma nebo Bratislavy,“ říká Juncker.

Končící předseda EK ostře zkritizoval podporovatele brexitu a zopakoval, že sjednaná dohoda se měnit nebude. Britové podle Junckera upřednostnili vlastní politické neshody před vyjednáváním s EU a jejich hlavním cílem bylo zbavit se premiérky Theresy Mayové spíše než vyjednat podmínky svého odchodu z Unie.