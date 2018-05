Kiska: Hrozí, že bezohledné zájmy ve střední Evropě stáhnou region zpátky, vysíláme matoucí signály

Ve střední Evropě existuje riziko, že bezohledné zájmy domácí politiky stáhnou region zpět, a to v době, kdy Evropa potřebuje vyjádřit sílu a jednotu. Na mezinárodní konferenci Globsec to dnes řekl slovenský prezident Andrej Kiska. Zároveň kritizoval projekt plánovaného plynovodu Nord Stream 2 z Ruska do Německa jako projev sobeckých ekonomických zájmů s politickými dopady.