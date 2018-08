Kontrola na dálnicích odhalila diskriminaci českých řidičů. Západoevropští si dělají, co chtějí

Západoevropské státy hojně rozdávají českým řidičům pokuty za nedodržování pravidel, které po řidičích např. požadují, aby u sebe v kabině vozili pracovní smlouvu přeloženou do několika unijních jazyků a veškerou dokumentaci o cestě. Jak ale ukázala kontrola ministerstva dopravy na českých dálnicích, západní státy by se měly zaměřit spíše na kontrolu svých řidičů. Z celkového počtu 154 zkontrolovaných aut zahraničních dopravců, z nichž 66 směřovalo do České republiky, splnili povinnosti pouze tři západní dopravci.

Preventivní kontrola kamionů probíhala na přelomu července a srpna na českých dálnicích D1, D6 a D8 a na hraničních přechodech Rozvadov, Hatě a Mikulov a zaměřovala se na dodržování pravidel pro vysílání pracovníků v dopravě. Její výsledky ukázaly, že s plněním povinností mají problém spíše firmy ze starších členských států než dopravci z Česka nebo dalších středo- a východoevropských zemí. Kontrolou totiž úspěšně prošli pouze tři řidiči zaměstnavatelů ze starých členských států EU. Celkem bylo zkontrolováno 154 vozidel zahraničních dopravců, z čehož 66 směřovalo do Česka.

Nejčastěji pochybili němečtí řidiči, kteří přijeli do ČR a neměli buď žádnou pracovní smlouvu, nebo ji neměli přeloženou do češtiny, uvedlo ministerstvo dopravy. Celkově bylo při namátkových kontrolách odhaleno bez povinných dokumentů 31 z 33 německých řidičů, osm z devíti rakouských, pět ze sedmi polských a dále řidiči z Velké Británie, Portugalska, Rumunska, Chorvatska, Španělska, Řecka nebo Slovenska.

Na druhou stranu řidiči z nových členských zemí, které kontrola zastavila, své povinnosti plnili. Podle ministerstva to svědčí o tom, že jsou na kontroly ze strany Západu připraveni a počítají s nimi. Proto v kabinách svých aut vozí všechny potřebné dokumenty včetně pracovních smluv v různých překladech.

„Signály o tom, že západoevropské země chrání své trhy před konkurenty ze střední a východní Evropy, máme už skoro tři roky. Tehdy Německo zavedlo zákon o minimální mzdě a o něco později to udělala i Francie,“ řekla redakci česká europoslankyně Martina Dlabajová (ANO/ALDE), která na nové legislativě pracuje v Evropském parlamentu. „V Evropském parlamentu neustále upozorňujeme na to, že mezinárodní silniční doprava je natolik specifická, že vyžaduje vlastní legislativní úpravu. Dospět k dohodě se ale nedaří nejen europoslancům, ale i se členskými státy. Jsem přesvědčená, že vzniklá právní nejistota povede k tomu, že případy podobných kontrol budou v Evropě přibývat,“ dodala europoslankyně.

Ministr dopravy Dan Ťok k tomu dodává, že výsledky provedené kontroly se budou hodit pro další jednání na unijní úrovni. „Zjištěná porušení využije Česká republika jak při vyjednáváních o podobě balíčku mobility, tak je předá příslušným ministrům a eurokomisařce pro dopravu Violetě Bulc,“ sdělil novinářům.

Celá situace v mezinárodní dopravě v Evropě se značně zkomplikovala poté, co Evropský parlament na začátku července shodil ze stolu již pracně dohodnutý kompromis o zmiňovaném silničním balíčku. Tato speciální pravidla pro kamionovou dopravu v Evropě, která se soustředila na vysílání řidičů do zahraničí, kabotáž a lepší sociální ochranu řidičů kamionů, se tak ocitla opět na začátku.

Pro české firmy to představovalo zklamání, protože právě ony v minulosti opakovaně volaly po tom, aby mezinárodní kamionová doprava nespadala do obecných pravidel pro vysílání pracovníků, o jejichž modernizaci se snaží Evropská komise. Dopravci pro udělení výjimky argumentovali tím, že obecná pravidla byla ušita na míru jiným sektorům – zejména stavebnictví a na dopravní sektor se pro jeho vysokou specifičnost nehodí (řidič během jedné jízdy projede i několik států EU).

V každé členské zemi EU totiž platí něco jiného a dodržování rozdílných pravidel s sebou nese větší nároky na administrativu. Další problém představuje i zamýšlené umělé narovnání odlišných mzdových podmínek, které jsou v Evropě realitou. To by mohlo ztížit fungování „levnějších“ dopravců a podle nejčernějších scénářů dokonce vést i k jejich likvidaci. V konečném důsledku by to pocítili i řidiči.

Jak upozorňuje řada odborníků včetně europoslankyně Martiny Dlabajové, neexistence moderních pravidel, která by chránila zaměstnance a zároveň neomezovala podnikání, nahrává situaci, kterou si Evropa v minulosti už několikrát prošla. Některé západoevropské země využily zmatku a nepřehlednosti předpisů a začaly na vlastní pěst přijímat opatření, kterými se snažily zavřít své trhy před konkurencí z druhé strany Evropy včetně Česka. Příkladem je plošné zavedení minimální mzdy v Německu nebo podobné zákony přijaté ve Francii.