Krajní pravice z AfD dostala před konferencí vyhazov z hotelů. Nehodlaly trpět xenofoby

Dva hotely Drei Mohren a Holiday Inn Express zrušily rezervaci členům AfD s odvoláním na obavy o bezpečnost a to, že hosté nejsou vítaní, jelikož nechtějí otevřenou společnost.

Zrušení pobytu se týká i šéfa strany Alexandera Gaulanda, předsedkyně klubu v Bundestagu Alice Weidelové či místopředsedkyně uskupení Beatrix von Storchové.

„Hosté, kteří jsou v rozporu s našimi hlavními hodnotami otevřené společnosti, byli odmítnuti i v minulosti,“ konstatoval výkonný ředitel společnosti Success Hotel Management, která provozuje Holiday Inn Express, Michael Friedrich pro list Die Welt.

AfD rozhodnutí považuje za skandál a zkoumá, jaké má právní možnosti se proti němu bránit. Není to poprvé, co se strana dostala do problémů s ubytováním. Loni jí Maritim hotel v Kolíně nad Rýnem zakázal vstup kvůli jeho kritice památníku holokaustu.

Gauland se navíc před pár dny stal terčem útoku, když mu během koupání v jezeře v Postupimi zloděj ukradl oblečení. Vykřikoval přitom, že „náckové žádné potěšení u vody nepotřebují“. Činili se i aktivisté, kteří před měsícem blokovali stranické ústředí v Berlíně obřími kostkami ledu. Symbolizovat měly chladný postoj k německým hodnotám.