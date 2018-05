Laboratoř Česko: Umíme jít příkladem a fungovat, říká česká europoslankyně. Pozvala kolegy, ať se přiučí

V Česku v těchto dnech probíhá mimořádná mise několika zahraničních poslanců z Evropského parlamentu. Zkoumají tu, jak si vedeme na trhu práce nebo jak se nám daří v projektech podpořených z Evropského sociálního fondu a z fondu na podporu zaměstnanosti mladých lidí. „Mise, které běžně organizuje Evropský parlament, bývají kontrolní a obvykle se snaží napravovat to, co někde nefunguje. Já jsem přesvědčená, že je dobré se podívat také na příklady dobré praxe, které jsou důležité pro ostatní členské státy. Je dobré na vlastní oči vidět, jak to funguje a co je toho základ,“ říká v rozhovoru česká europoslankyně Martina Dlabajová (ALDE), která poslance do ČR pozvala.

Do Česka přijela mise poslanců z výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) v Evropském parlamentu. Proč?

Na úvod bych zdůraznila, že je to vůbec poprvé, kdy podobná mise do Česka přijela. Jejím cílem je podívat se, co u nás funguje, a vzít si z toho příklad.

Co poslance zajímá nejvíce?

Česko se může v první řadě chlubit nejnižší nezaměstnaností v celé Evropě. Úřad práce ČR dnes dokonce zveřejnil zprávu, že nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 3,2 %. To je velký úspěch, protože to bude vůbec poprvé, kdy počet volných míst bude převyšovat počet registrovaných nezaměstnaných.

Dále mé kolegy zajímá aktivní politika zaměstnanosti nebo slaďování dovedností s potřebami trhu práce – to se nám v Česku také daří. Misi jsme odstartovali kulatým stolem se sociálními partnery, a to i proto, že jejich komunikace v Česku funguje výborně. Může to být odrazový můstek, abychom se podívali na konkrétní témata a dozvěděli se, jak o nich Česko smýšlí.

Jak je poslanecká mise složena?

Je tu šest poslanců napříč politickým spektrem z různých členských zemí, konkrétně ze Španělska, Polska, Bulharska nebo Velké Británie. Každý z nich v Evropském parlamentu pracuje na konkrétních tématech. Výbor pro zaměstnanost má v tomto mandátu na starosti široké spektrum legislativy, která je velmi zásadní třeba pro budoucí pracovní mobilitu a zaměstnanost mladých lidí. Řeší se tu rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, koordinace systémů sociálního zabezpečení, vysílání pracovníků, vysílání řidičů, nový evropský orgán pro pracovní záležitosti, nebo také to, jak bude vypadat nová agenda dovedností, které budou potřeba na budoucím trhu práce.

To všechno chcete tady v Česku stihnout?

Určitě to nejde obsáhnout za jednu jedinou schůzku. Během celé mise budou mít europoslanci možnost navštívit konkrétní projekty a podívat se i do regionů. Budeme ve Středočeském a Ústeckém kraji a setkáme se také s českými poslanci a senátory. Je to i příležitost pro nás se dozvědět něco o tom, jak to funguje v jiných členských státech EU.

S iniciativou pozvat zahraniční europoslance do Česka a ukázat jim, že jsme v něčem dobří, jste přišla vy. Co vás k tomu přimělo?

Mise, které běžně organizuje Evropský parlament, bývají kontrolní a obvykle se snaží napravovat to, co někde nefunguje. Já jsem přesvědčená, že je dobré se podívat také na příklady dobré praxe, které jsou důležité pro ostatní členské státy. Je dobré na vlastní oči vidět, jak to funguje a co je toho základ.

Co bude výstupem poslanecké mise?

Výstupem bude zpráva, která bude obsahovat popis konkrétních příkladů zajímavých pro další členské státy EU. Jde o to, aby se něco, co už někde funguje, nevymýšlelo znova.