Londýn je na šikmé ploše. Do brexitu zbývá pár měsíců a hotovo je jen 14 z desítek obchodních dohod

Británii se zatím podařilo sjednat jen 14 z 236 mezinárodních smluv, které Evropská unie podepsala se státy na celém světě. Vyplývá to z údajů, které pět měsíců před obchodem země z unie obdrželi představitelé vlády a o nichž informoval list Financial Times (FT).

Británie musí uzavřít přibližně 40 dohod o volném obchodu, které má EU s ostatními zeměmi včetně Kanady, Japonska, Jižní Koreje a Mexika. Zmíněných 236 smluv sahá za hranice obchodu, týkají se práv na vzlet a přistání strojů leteckých společností na zámořských letištích, jakož i odvětví, jako jsou finanční služby, rybolov a jaderná zařízení.

Pokud by Británie opustila EU s podepsanou dohodou obsahující i přechodné období po březnu 2019, na uzavření dohody by získala víc času. Otázkou je, co stane, když dohoda o brexitu uzavřena nebude.

Státní auditorský úřad (NAO) minulý týden uvedl, že včas možná nebude uzavřena dohoda o deseti z 12 návrhů nezbytných k zajištění plné funkčních hranic Británie v případě brexitubez dohody s EU. Ministr dopravy Chris Grayling minulý týden navrhl, že v případě neřízeného brexitu a možného zablokování silničního přechodu mezi Francií a Británií by potřebné potraviny a léky mohly být do země dováženy charterovými loděmi.

Potíže Británie při jednání o 236 smlouvách zřejmě pramení z řady důvodů. Jak uvedl právní expert v rozhovoru s FT, některé země mohou v brexitu vidět příležitost ne k prostému převzetí, ale spíš k přepracování dohod, aby od Británie získaly víc. Podoba těchto dohod podle něho také může záviset na budoucích vztazích Británie s EU.