Macronova expertka na integraci migrantů: Je prezidentem všech, pokles popularity nic není

Je to rok, co se stal francouzským prezidentem Emmanuel Macron. Jeho vysoká popularita v měsících po zvolení klesala. V současnosti čelí zakladatel hnutí En Marche protestům ze strany železničářů nebo třeba studentů. „Reformy jsou důležité a byly od začátku součástí Macronova programu. A je prostě fakt, že Francie je zemí, kde lidé kvůli změnám protestují, vyjadřují svůj názor v ulicích. Je to naše tradice,“ komentuje to v rozhovoru pro INFO.CZ místostarostka francouzského města Štrasburk a členka En Marche Nawel Rafik Elmrini. Strana se už podle ní připravuje na volby do Evropského parlamentu v roce 2019. „Odehraje se Grande Marche pour l´Europe. Chodíme ode dveří ke dveřím a pokládáme Francouzům otázky, co by podle nich mělo být evropskými prioritami. V této chvíli jen posloucháme. Je to diagnostika toho, co si Francouzi myslí,“ vysvětluje.

Jste členkou strany En Marche francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. V těchto je dnech je to rok, co se ujal prezidentského úřadu. V posledních týdnech čelil výrazným protestům. Jak to podle vás zvládl?

Jsem členkou En Marche proto, že toto hnutí podle mě zastává to, co chceme dělat i tady ve Štrasburku na evropské úrovni. Například právě startují občanské konzultace, jak ve Francii, tak i v dalších evropských zemích. O co jde? Předtím než se příští rok budou konat evropské volby, se zeptáme občanů, co si myslí o unii, co funguje a co ne. Názory občanů pak budou formovat další vývoj.

Pokud jde o prezidenta Macrona, tak ten byl zvolen na základě velmi přesného programu, který popisoval jeho plány na reformy a transformaci země. A také změny na celoevropské úrovni. Volby to byly těžké. Po nich vyvolal změny, které mají za cíl oživit francouzskou ekonomiku. Za prvé bylo potřeba udělat pracovní právo flexibilnějším, aby mohly firmy nabírat zaměstnance, a tím se snížila nezaměstnanost.

Podporuje také změny, které ovlivní budoucnost mladých. Například jde o snížení počtu žáků ve třídách, které byly přeplněné a nebyla nad nimi kontrola. Jde i o univerzity. Některé z nich byly velmi žádané. Macron přinesl reformu způsobu přijímaní studentů na vysoké školy. Chce také přinést větší konkurenceschopnost, která by odpovídala evropským směrnicím, do podniků jako je státní železniční společnost SNCF.

Reformy jsou důležité a byly od začátku součástí Macronova programu. A je prostě fakt, že Francie je zemí, kde lidé kvůli změnám protestují, vyjadřují svůj názor v ulicích. Je to naše tradice.

Faktem je i to, že Macronova popularita v měsících po zvolení klesla.

Pokud porovnáte stejnou periodu s předešlými prezidenty, tak uvidíte, že Macronova popularita zůstává vysoko. Je přirozené, že klesla. V měsících po zvolení jsou lidé nespokojení třeba s tou nebo tou reformou. Ale jaký je jejich smysl? Oživit Francii. Až třeba za tři roky budou lidé moct posoudit, zda změny mohou oživit francouzskou ekonomiku a vedou k poklesu nezaměstnanosti. Pokles popularity tedy není něco, co by nás mělo znervózňovat, je to normální.

Jsou stávky, které Francie prožívá, největší výzvou pro francouzského prezidenta?

Současné stávky jsou samozřejmě významnou události, kterou je potřebné zvládnout. Je potřeba opakovat, jaké jsou cíle reformy a navrhované transformace. Například co se týče stávky železničářů, tak změny mají sladit jejich status s evropskou úrovní. A ani ne těch současných, ale těch, co teprve budou přijati. Nejde o revoluci, ale o transformaci. Celý problém vyžaduje komunikaci a další vysvětlování. To je zásadní.

Bývalý francouzský prezident Francois Hollande, který sám Macronovu volbu podporoval, nedávno uvedl, že Macron je prezident pouze těch „velmi bohatých“. Jak si jeho vyjádření vysvětlujete?

K tomu, co Hollande uvedl, mohu říct jen velmi málo, protože si myslím, že bývalý prezident by se měl držet své role a neměl by komentovat kroky svého nástupce. Je tedy chybou říct, že Macron je prezidentem velmi bohatých. Navíc to není pravda. Svými reformami chce oživit Francii, je tedy prezidentem všech Francouzů.

Francouzská hlava státu také silně podporuje evropskou ideu. S dalším významným hráčem – Německem – se ale ne na všem shodne, například v otázce hospodářské politiky. Dokáže Francie přistupovat na kompromisy?

Evropská unie je tvořena různými státy s různými orientacemi. Je potřeba to vyvažovat a najít společný kompromis. Evropa není jen Francie a Německo, ale spolupráce těchto dvou zemí je jistě důležitá. V Německu teď nějaký čas zabralo domlouvání koalice a formování vlády.

I v tomto ohledu budou důležité občanské konzultace, které jsem již zmiňovala a jejich výsledek bude znám na podzim. Věřím, že Emmanuel Macron ani Angela Merkelová neztratí jejich výsledek ze zřetele.

Příští rok se odehrají volby do Evropského parlamentu. Jak se na ně v En Marche připravujete?

Určitě jsou pro nás velmi důležité. Jsme proevropská strana. Evropská témata byla důležitou součástí i Macronova prezidentského programu. Nyní před evropskými volbami přichází nejprve na řadu diskuse se všemi francouzskými politickými strana, které mají stejné proevropské cíle jako my. Nezáleží na tom, zda jsou z pravice, levice nebo středu. Tato diskuse probíhá. Odehraje se také „Grande Marche pour l´Europe“, to je obdoba konzultací s občany. V tomto případě chodíme ode dveří ke dveřím a pokládáme Francouzům otázky, co by podle nich mělo být evropskými prioritami. V této chvíli jen posloucháme. Je to diagnostika toho, co si Francouzi myslí.

Takto to fungovalo i před prezidentskými volbami, v nichž Macron zvítězil. Také takto naslouchal a poznatky poté sloužily jako základ jeho programu. Nyní to zopakujeme.

Prosazujete celoevropské kandidátky do Evropského parlamentu, na nichž by byli zástupci z různých států. Instituce jsou ale v současnosti proti. V zimě myšlenku parlament odmítl. Jak se bude dál vyvíjet?

Ten, kdo je opravdu proevropský, nemůže být proti nadnárodní kandidátce. Umožňuje totiž kandidáty, kteří nemluví pouze o národních záležitostech, ale i těch evropských. Dovoluje to vytvořit společný evropský projekt. Podle mě je smutné, že to neprošlo Evropským parlamentem. Je to škoda. V současnosti by se dala využít křesla, která zůstanou poté, co z EP odejdou britští europoslanci. Je to příležitost, kterou jsme prošvihli. Chápu, že jde o velkou změnu mentality, když máte na kandidátce různé národnosti, když má například český kandidát oslovovat francouzské voliče a nebo naopak. Je ale potřeba jít změně naproti.

Hnutí En Marche je inspirací pro mladé strany, především ve střední a východní Evropě. Jste s nimi v kontaktu? Co jim radíte?

Já osobně s nimi v kontaktu nejsem, protože v hnutí je to na to speciální skupina lidí, kteří se setkávají s politickými stranami a diskutují s nimi představy a tvoří vazby. To je samozřejmě velmi důležité. Jde o to vytvořit společný projekt. Ani celoevropské kandidátky nemohou vzniknout bez diskuse s dalšími politickými stranami. Moje rada by tedy byla: setkávejte se s námi a diskutujte. Existuje mnohem více věcí, které nás spojují, než které nás rozdělují. Navíc když mluvíme o tématech jako třeba migrace, tak ty nevyřešíme na úrovni Francie, Německa nebo Česka. Jsou to otázky, na něž je třeba hledat odpověď na evropské úrovni.