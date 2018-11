Madrid hrozí sejmutím dohody o brexitu. Ústupek Španělům ale může v Británii „způsobit hurikán“

Gibraltar – britské zámořské území sousedící se Španělskem – je důvodem dlouhodobých sporů mezi Londýnem a Madridem, může se však stát také hřebíčkem do rakve vyjednávané dohody o brexitu. Dokazují to slova španělského premiéra, který pohrozil, že pokud se připravený text brexitové dohody nezmění, Madrid jí zelenou nedá. Podle odborníka Kryštofa Kruliše je těžké předvídat, jak se Španělé v pro ně klíčové otázce zachovají, dá se ale předpokládat, že se španělským požadavkům alespoň částečně vyhoví. Ústupky však musí být spíš kosmetické, aby nebyly další vodou na mlýn odpůrcům dohody na britské politické scéně.

Osud brexitové dohody stále visí ve vzduchu. Největší hrozbu pro výsledek rozhovorů mezi Londýnem a Bruselem stále představuje především schvalování v britském parlamentu, který je v otázce brexitu hluboce rozdělený a hrozí, že plán odchodu z EU podle představ premiérky Theresy Mayové smetou ze stolu. Volání po zamítnutí dohody se však ozývá i z druhé strany Lamanšského průlivu.

Proti současné podobě brexitového plánu se staví španělská vláda, která varuje, že pokud se do dohody nepromítnou její požadavky ohledně Gibraltaru, postaví se během nedělního summitu evropských lídrů proti ní. „Pokud dnes nedojde ve vztahu k Gibraltaru k žádným změnám, Španělsko bude hlasovat proti dohodě o brexitu,“ prohlásil během dnešní konference v Madridu španělský premiér Pedro Sanchéz.

Gibraltar, který leží na jižním cípu Španělska, před dvěma lety v drtivé většině (96 %) hlasoval proti odchodu z Evropské unie, jako britské zámořské území však unii spolu se Spojeným královstvím v březnu 2019 opustí. Region je ale závislý na pracovnících ze Španělska, kteří by jej mohli po brexitu začít opouštět. Mezi Londýnem a Madridem navíc zůstává řada sporných bodů týkajících se osudu Gibraltaru po brexitu, tím hlavním však zůstává otázka společného využívání gibraltarského letiště, které bylo podle Španělů z části vybudováno na jejich území.

Sanchéz tak požaduje, aby brexitová dohoda jasně stanovovala, že budoucnost Gibraltaru je bilaterální záležitostí mezi Londýnem a Madridem, a ne něco, o čem se bude vyjednávat na úrovni Evropské unie. Podle dostupných informací totiž Španělsku konkrétně vadí článek 184 připravené dohody, která hovoří obecně o tom, že se EU a Spojené království budou v dobré víře a rychle snažit vyjednat a ratifikovat dohody o budoucím uspořádání vztahů, nezmiňuje ale podmínku španělsko-britské dohody o všem, co s Gibraltarem souvisí.

Brexit - firmy, infografikaautor: Info.cz

Odborník na vztah Evropské unie s anglofonními zeměmi z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Kryštof Kruliš připomíná, že Madrid má v rámci rozhovorů o brexitu výsadní postavení – má totiž možnost ujednání o Gibraltaru vetovat. Detaily týkající se britského zámořského území mají být sice řešeny až během přechodného období, Španělsko si však postupně připravuje půdu pro rozhovory už nyní.

Podle Kruliše je tak španělská výzva, aby se text dohody upravil, především „řinčením zbraněmi Madridu“, je ale otázka, nakolik se podaří protokol o Gibraltaru upravit – zatím totiž stanovuje především to, že se tato otázka bude řešit až v budoucnu. Změna textu tak, aby Španělům víc vyhovovala, podle něj ale vyloučená není. Politická deklarace, která je jakýmsi nástřelem budoucích vztahů, se totiž bude ladit ještě během tohoto týdne. Ústupek Španělsku však nesmí být přehnaný, jinak by mohlo být ohroženo projednávání dohody ve Velké Británii.

„Pokud by ústupek Španělsku příliš velký, byla by to další voda na mlýn odpůrcům dohody ve Velké Británii. Ještě víc by se zvýšil tamní emocionální tlak, kdy by odpůrci začali poukazovat na solidaritu s lidmi z Gibraltaru, kteří chtějí zůstat přidružení ke Spojenému království. Mohlo by to tedy nahnat body těm, kteří chtějí dohodu sejmout během hlasování v britském parlamentu,“ říká pro INFO.CZ odborník AMO.

Kruliš varuje, že se sejmutí brexitové dohody ze strany Španělska nedá úplně vyloučit, aktuální spor se však podle něj nakonec podaří vyřešit stylem chytrá horákyně. „Všechno, co se bude v souvislosti s mimořádným summitem a otázkou Gibraltaru v dohledné době vyjednávat, bude s největší pravděpodobností formulováno tak, aby dali Španělům formální vítězství, ale pro Brity to neznamenalo úplnou porážku a aby se bouře, která už v Británii dnes je, nestrhla v úplný hurikán,“ vysvětluje expert.

Podle něj tak budou požadavky Španělů uspokojeny několika větami v politickém prohlášení o budících vztazích. Vyjednání takového dílčího ústupku však bude vyžadovat nějaký čas navíc, Madrid ale na kompromis nakonec přistoupí.

„Jak se Španělé zachovají, úplně jednoznačné není. Pokud by ale Španělé výsledek jednání v této fázi zablokovali, mělo by to pro ně také politické náklady. Pokud jste ten, kdo se jako jediný postaví a řekne ne a zároveň příliš často držíte prst na tepu vyjednávání, vyčerpává se tím váš politický kapitál při hledání partnerů a v dlouhodobém hledisku se vám to ostatní mohou snažit vrátit,“ varuje Kruliš, který ale dodává, že Španělé dobře vědí, jak jednání v EU probíhají a kdy je vhodné se ostatním unijním zemím postavit. „Proto si myslím, že jde spíš o řinčení zbraněmi. Řeší se pro ně sice velmi důležitá otázka, ale nakonec se to podaří při vyjednávání překonat,“ uzavírá Kruliš.