Mayová obchází Brusel a jedná s lídry EU na vlastní pěst. Turné jí může přinést úspěch, tvrdí expert

Ručičky na hodinkách Theresy Mayové neúprosně tikají – obrysy budoucích vztahů Londýna s Bruselem mají být načrtnuty do října, rozhovory však postupují velmi pomalu. Jednání se sice rozhýbala poté, co britská premiérka začátkem prázdnin zveřejnila svou představu o tom, jak by měly být po brexitu nastaveny obchodní vztahy s EU, s plánem ale nesklidila velký úspěch.

Hlasy v Británii i Evropě premiérku sice chválí, že díky představení jejího plánu je jasnější, jak si Londýn odchod z evropských struktur vlastně představuje, mnozí ale její návrh kritizují jako nereálný a pro dva ministry – Borise Johnsona a Davida Davise – byl dokonce důvodem k rezignaci. Kompromisní řešení, kterým chce Mayová udržet těsnější vztahy s Evropskou unií, se však nelíbí nejen zastáncům tvrdého brexitu, ale ani hlavnímu unijnímu vyjednavači Michelu Barnierovi.

Barnier, který vede jednání o brexitu za Evropskou komisi, poslal koncem července Mayovou zpátky za rýsovací prkno s vysvětlením, že Evropská unie „nemůže a nebude“ delegovat výběr svých cel, DPH a dalších poplatků na zemi, která už nebude členem EU. Právě takzvaná zástupná celní procedura, kdy by Britové vybírali cla namísto unie, byla premiérčiným návrhem řešení stále nedořešené otázky budoucího nastavení hraničního režimu mezi Británií a zbytkem unie.

Barnier ale tvrdí, že něco takového je absolutně realizovatelné, a připomíná, že brexit pro Londýn znamená, že Británie opět převezme kontrolu nad „svými penězi a hranicemi“, to samé si chce ale udržet také Evropská unie.

Mayová se tak rozhodla vzít jednání do svých rukou – rozhoupala se k tomu obejít Barniera a jednat s evropskými lídry na vlastní pěst. Cíl jejího letního turné je jasný – obměkčit a přesvědčit unijní státníky, aby na její kompromisní návrh kývli. Může s touto taktikou uspět? Podle ředitele Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Vladimíra Bartovice to bez šance není.

„Částečně s tím určitě úspěšná být může. Mayová se tak snaží vytvářet tlak na Evropskou komisi, aby v některých věcech ustoupila. Komise totiž musí dělat to, co jí dovolí členské země Evropské unie, pokud se tedy Mayové podaří přesvědčit nejdůležitější představitele evropských zemí, Komise to bude muset vzít v úvahu,“ vysvětluje pro INFO.CZ Bartovic, podle něhož britské premiérce ani nic jiného nezbývá.

„Nemyslím si, že návrh, který je momentálně v Británii na stole, by byl pro většinu evropských státníků, se kterými se premiérka Mayová setkává, přijatelný. Ale je to z její strany nutnost – ona to musí dělat, protože nemá jinou šanci. Na návrhu, který v Británii prosadila, stojí a padá celé její premiérství a politická budoucnost,“ dodává odborník.

Francie jako hlavní potížista

První pozitivní signál, že by objíždění evropských státníků nemusela být pro Mayovou marná snaha, ukázalo už její setkání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou počátkem července. Podle britského deníku The Guardian je totiž Berlín ochotný tvrdý evropský postoj zmírnit. Jak uvádí zdroj z britské vlády, kancléřka uvedla, že je ochotná dát Barnierovi v úsilí o uzavření brexitové dohody „větší prostor“ – unijní vyjednavač totiž rozhovory s Londýnem vede právě na základě toho, co mu určí členské státy a státy jako Německo nebo Francie mají velkou váhu.

„Je docela jasné, že Němci chtějí dohodu uzavřít. Debata Mayové s Merkelovou je konstruktivní a Nizozemci jsou také nápomocní. Jsou to Francouzi, kteří pravidelně lijí studenou vodu na všechno, co Bitové chtějí,“ tvrdí zdroj z britské vlády s tím, že v Evropě není vedle Francie jiná země, která by byla tak „neochotná“ k ústupkům vůči Londýnu.

Britská očekávání od dnešní schůzky Mayové s Macronem jsou proto vysoká. Veškerá nadšení však už včera zchladil mluvčí francouzského prezidenta, který uvedl, že Macron Barnierovi plně věří a jeho ráznou reakci na plán britské vlády podporuje. „Páteční schůzka nenahrazuje jednání vedená Michelem Barnierem,“ dodal Macronův mluvčí a v podobném duchu se před páteční schůzkou vyjádřil i jeden z bruselských diplomatů, který pro server Politico potvrdil, že vyjednávání o brexitu může probíhat výhradně prostřednictvím Barniera.

Přestože v Bruselu a Paříži vidí obcházení Komise ze strany Mayové jen neradi, například český premiér Andrej Babiš vnímá její počínání jako smysluplné. I on patří mezi evropské lídry, kteří už mají jednání s Mayovou za sebou – s britskou premiérkou se sešel koncem července v Salcburku, kde s ní jednal také rakouský kancléř Sebastian Kurz.

„Není to zbytečné. Michel Barnier vyjednává podle instrukcí jednotlivých členských států a my se k tomu všichni vyjadřujeme,“ vysvětlil novinářům Babiš to, proč věří, že schůzky Mayové s evropskými politiky pomohou jednání o brexitu posunout.

Ani Bartovic si nemyslí, že by přesvědčování evropských lídrů ze strany Mayové mohlo oficiální jednání mezi Londýnem a Bruselem nějakým způsobem narušit. Upozorňuje ale, že je klíčové, aby si unijní země během bilaterálních jednání s Mayovou udržely vůči Londýnu jednotnou pozici.

„Pokud se evropským lídrům povede nenarušit tu jednotu, kterou teď mají, nemyslím si, že by jednání Mayové bylo v neprospěch Evropské unie. Horší by bylo, kdyby se jí nějakým způsobem povedlo jednotný postoj Evropské unie narušit. To by v konečném důsledku nepomohlo ani samotné Británii, protože když má unie společnou pozici, je to jednodušší i pro Londýn,“ říká pro INFO.CZ.