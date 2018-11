Mayová před byznysmeny hájila svůj plán brexitu. Slíbila, že přistřihne křídla pracovníkům z EU

Mayová dnes v projevu k účastníkům výroční konference Konfederace britského průmyslu (CBI) řekla, že země díky dohodě získá po brexitu zpět kontrolu nad svými zákony, penězi a migrací. Občané členských zemí EU tak už podle Mayové "nebudou předbíhat ve frontě" kvalifikované pracovníky ze třetích zemí, například "inženýry ze Sydney a softwarové vývojáře z Dillí".

Premiérka zdůraznila důvěru v to, že se jí podaří dohodu o vystoupení své země z evropského bloku uzavřít a že je odhodlána dovést takzvaný brexit do zdárného konce. Dokument ale musí ještě mimo jiné projít přes britský parlament, což se nyní jeví jako hlavní překážka.

Text smlouvy o vystoupení je v zásadě hotový. Dojednat zbývá především otázku, do kdy bude možné v případě potřeby prodloužit přechodné období, prozatím domluvené do konce roku 2020. Barnier a Evropská komise (EK) podle diplomatů navrhují konec roku 2022. Mayová ale dnes uvedla, že si takové prodloužení přechodného období nepřeje. Podle ní by mělo v každém případě skončit do příštích britských voleb, tedy do léta 2022.

Osud samotné Mayové je přitom nejistý. Vzbouřenci proti jejímu brexitovému plánu z řad euroskeptických poslanců její Konzervativní strany se dnes podle britského tisku snaží získat posledních několik zákonodárců, aby Mayové mohli vyslovit nedůvěru jako lídryni strany. Pokud by Mayová v tajném hlasování důvěru nezískala, musela by skončit i jako předsedkyně vlády. K uspořádání hlasování je zapotřebí, aby o to písemně požádalo nejméně 48 poslanců. Podle bulvárního deníku The Sun se již takto pro hlasování veřejně či tajně vyslovilo 42 poslanců. Server BBC News s odvoláním na zdroje z Konzervativní strany píše, že potřebný práh již byl překročen. Příslušný stranický výbor ale zatím žádná čísla neoznámil.

Země unie text smlouvy, na němž se na pracovní úrovni shodli před týdnem vyjednavači obou stran a který pak odsouhlasila i britská vláda, podporují. Podle rakouského ministra pro EU Gernota Blümela je skoro šestisetstránkový dokument "spravedlivý kompromis".

Zatímco text "rozvodové" dohody je až na drobnosti již hotový, práce nyní intenzivně pokračují na související politické deklaraci obou stran o budoucnosti vzájemných vztahů.