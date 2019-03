Mayová žádá Evropu o odklad brexitu na 30. června. Dále podle ní odsouvat nejde

Britská premiérka Theresa Mayová požádala dopisem šéfa Evropské rady Donalda Tuska o odklad brexitu do 30. června. Před britskými poslanci řekla, že není připravená odsouvat termín ještě dál. Mayová tak zvolila cestu tzv. krátkého prodloužení, aby se Londýn nemusel účastnit nadcházejících voleb do Evropského parlamentu, ale měl alespoň o něco víc času na nalezení kompromisu. Bez odkladu by brexit nastal už 29. března a to bez patřičné dohody mezi Londýnem a EU.

Mayová v Dolní sněmovně prohlásila, že není připravena odchod své země z Evropské unie protahovat právě s ohledem na volby. Účast v hlasování, kde se rozhodne o složení Evropského parlamentu, je podle ministerské předsedkyně nepřijatelná.

Tento argument v sobě ale skrývá i riziko: V případě že unie Mayové vyhoví, nebude už kvůli květnovým volbám žádný další odklad možný. „Krátké prodloužení by odvrátilo hrozbu rezignací v kabinetu, ale - pokud bude schváleno - znamenalo by, že hrozba brexitu bez dohody se jen posune o tři měsíce,“ shrnula dříve situaci na twitteru reportérka Sky News Tamara Cohenová.

Brexit a Mayové žádost budou hlavními tématy nadcházejícího summitu lídrů EU, který se koná zítra a pozítří. Premiér Andrej Babiš před touto schůzkou řekl, že za Česko žádost Britů o odklad termínu podpoří. Neumí si prý představit, že by některý z členských států summit kvůli tématu brexitu zablokoval. „Zastáváme stanovisko, že brexit bez dohody je to nejhorší, co by nás mohlo potkat,“ řekl Babiš. Lídři sedmadvaceti zemí musejí s britskou žádostí vyslovit souhlas jednomyslně.

První reakce Evropské komise zní, že odklad s sebou nese vážné riziko. Mluvčí EK při té příležitosti uvedl, že šéf komise Jean-Claude Juncker už před časem varoval Mayovou, aby nežádala o odklad brexitu za termín konání eurovoleb.

Spory, chaos a nejistota se v případě souhlasu EU fakticky posunou o čtvrt roku. Britský parlament totiž zůstává v hluboké neshodě ohledně dalšího postupu. „Rozvodovou“ dohodu s unií, kterou Dolní sněmovna již dvakrát odmítla, plánuje Mayová znovu předložit poslancům, ačkoli předseda dolní komory John Bercow v pondělí odmítl třetí takové hlasování, pokud se vládní návrh významně nezmění.