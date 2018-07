Mayovou tlačí čas. Kvůli brexitu vyšle ministry hledat pomoc po Evropě, „zpracovat“ chce i Babiše

Hodiny běží. A právě čas je hlavní motivací britské premiérky Theresy Mayové, která se rozhodla prolomit současný status quo ohledně dohody o tom, co nastane po odchodu Velké Británie z Evropské unie. Na kompromisu mezi Londýnem a Bruselem se nedokáže na sto procent shodnout ani sama britská vláda a Mayová navíc s posledními návrhy narazila u unijního vyjednavače Michela Barniera. P okusí se proto Evropskou komisi částečně obejít a v příštích týdnech vyšle své ministry vyjednávat přímo s politiky jednotlivých evropských zemí. Jeden zamíří i do Česka za premiérem Andrejem Babišem, upozorňuje britský deník Independent .

Vyjednávání o postbrexitovém uspořádání mezi Velkou Británií a Evropskou unií se zasekla na mrtvém bodě poté, co Barnier odmítnul plán Mayové na vznik zóny volného obchodu pro průmyslové a zemědělské výrobky. Podle evropského vyjednavače by šlo o „pašerácký ráj“, kdy by zboží mohlo „na papíře“ směřovat do Velké Británie s nižší celní sazbou, ale fakticky by skončilo v Evropské unii, kde jsou sazby vyšší. Barnier rovněž varoval, že je stále třeba urychleně vyřešit hraniční režim mezi evropským Irskem a britským Severním Irskem.

Britská premiérka se proto nyní rozhodla, že se pokusí evropskou exekutivu částečně obejít a získat pro svůj plán podporu přímo u evropských státníků. Jak informuje deník Independent, Mayová vyšle během léta zástupce svého kabinetu do konkrétních států Evropské unie, aby tam získali podporu pro její plán. V příštích týdnech vyšle ministry do Česka, Rakouska a Estonska, později i do čtyř největších ekonomik eurozóny: Francie, Německa, Španělska a Itálie.

Dohoda o rozluce, která řeší konkrétní okolnosti ukončení členství Británie v unii, včetně otázky práv občanů EU v Británii či přechodného období do konce roku 2020, stále domluvena není. Poslední kolo jednání skončilo tento týden ve čtvrtek, Londýn poprvé zastupoval nový britský vyjednavač Dominic Raab poté, co vyjednavač David Davis před 14 dny rezignoval.

„Musíme zrychlit tempo vyjednávání a podepsat dobrou dohodu, která přinese prosperitu a bezpečnost evropským i britským občanům,“ cituje deník Independent Mayovou. „Obě strany vědí, že hodiny tikají – tak se do toho pusťme.“

Že se čas krátí, je jasné i evropskému vyjednavači Barnierovi, který v pátek uvedl, že na domluvu zbývá přibližně 13 týdnů. Jak Unie, tak i Londýn ji totiž chtějí mít hotovou nejpozději v říjnu, aby ještě do data ukončení členství Británie v EU stihla projít příslušnou ratifikací v britském i Evropském parlamentu a mohla začít platit.

Zástupci EU ale jedním dechem dodávají, že Evropa by se měla připravit i na možnost, že se nic dojednat nepodaří. „Stále nevíme, jestli to bude, nebo nebude, tak je třeba mít s velkou vážností nachystaný i druhý scénář,“ řekl k pomyslnému „divokému“ brexitu náměstek českého ministra zahraničí Jakub Dürr, který Českou republiku zastupoval na jednání 27 členských států.

Velká Británie opustí Evropskou unii 29. března 2019. „Nejhorší, co se může stát, je, že se zastaví letadla, neodjedou kamiony a lidé budou po 20 letech života v Británii třeba vraceni,“ popsal náměstek v týdnu možné dopady brexitu, pokud by se nepodařilo do klíčového data uzavřít kompromisní dohodu.