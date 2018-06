Merkelová odmítá vracet na vlastní pěst migranty od hranic. Od koaličního partnera má čas do konce měsíce

Jednostranné kroky v oblasti migrace by podle německé kancléřky Angely Merkelové (CDU) mohly vést k dominovému efektu a mít negativní dopad na Evropskou unii, a proto je odmítá. Bude místo toho jednat s dalšími státy EU o tom, jestli vracet migranty rovnou z německých hranic. Merkelová tak reagovala na kritiku z řad koaliční CSU, která chce dát kancléřce čas do konce června.

Začátkem července chce Merkelová znovu posoudit situaci, nepovažuje ale za automatické, že by se v tom termínu začalo s vracením běženců z hranic, což v případě neúspěchu vyjednávání s dalšími zeměmi požaduje koaliční Křesťanskosociální unie (CSU).

CSU chce dát podle informací agentury DPA kancléřce Angele Merkelové čas do konce června, aby našla shodu o migraci s dalšími státy Evropské unie. Pokud se jí to nepodaří, bude CSU požadovat, aby se okamžitě začalo právě s vracením migrantů přímo z německých hranic.

Ve sporu jde o to, jestli vracet rovnou na německých hranicích zpět běžence, kteří už byli registrováni v jiné zemi Evropské unie, ve Švýcarsku nebo Norsku. Ministr vnitra Horst Seehofer a jeho CSU takový postup - který není součástí koaliční smlouvy - prosazují, Merkelová, většina její CDU i koaliční sociální demokraté (SPD) jsou ale proti s odkazem na to, že by neodpovídal právu Evropské unie.

Situace se v uplynulém týdnu vyhrotila natolik, že Seehofer pohrozil zavedením opatření i přes nesouhlas Merkelové, což by nejspíše vedlo ke konci současné vlády.

Postup CSU vůči CDU dnes tvrdě kritizoval místopředseda křesťanských demokratů Armin Laschet, který hovořil o neférovém chování. Není možné, aby se tak chovala sesterská strana, je přesvědčen. CSU vyčetl mimo jiné to, že dosud politikům CDU neposkytla migrační plán ministra vnitra Horsta Seehofera, který se stal předmětem sporu.