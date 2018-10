Merkelová už nebude kandidovat na předsedkyni CDU. V politice skončí nejpozději v roce 2021

Německá kancléřka Angela Merkelová už nebude kandidovat v prosinci na předsedkyni CDU. Po špatném volebním výsledku v Hesensku to oznámila spolustraníkům. Její konec v politice se tak přiblížil. Nejmocnější žena Německa údajně nebude kandidovat ani do Spolkového sněmu, nejpozději v roce 2021 tak skončí v politice úplně.

Podle agentury DPA Merkelová svoje rozhodnutí dnes oznámila předsednictvu své strany v Berlíně. Na post kancléřky přitom rezignovat nechce. Dosud přitom politička, která CDU vede od roku 2000, trvala na tom, že by úřad šéfky CDU a kancléřky měl jít ruku v ruce.

Hlavním důvodem rozhodnutí čtyřiašedesátileté Merkelové jsou neuspokojivé výsledky CDU za poslední zhruba rok. Její konzervativní unie CDU/CSU propadla v loňských parlamentních volbách, při nichž zaznamenala nejhorší výsledek od roku 1949. V neděli pak CDU výrazně ztratila také v zemských volbách v Hesensku, kde má strana nejhorší výsledek od roku 1966. Vládní koalice v Berlíně, jejíž sestavování trvalo rekordní dobu, je navíc podle mnohých komentářů zatím příliš rozhádaná a nepůsobí dobrým dojmem.

V CDU se proto v poslední době začalo spíše potichu mluvit o tom, zda by Merkelová měla v prosinci znovu kandidovat do čela strany. Politička až do dnešního dne dávala najevo, že s tím počítá, a proto se spíše očekávalo, že by se vedení strany mohla vzdát až za další dva roky, tak aby nový šéf CDU stranu vedl do parlamentních voleb v roce 2021.

Kdo dlouholetou předsedkyni nahradí, zatím není jasné. Už dříve se spekulovalo, že by se o post mohla ucházet někdejší sárská ministerská předsedkyně a nynější generální tajemnice CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová, která je považována za spojenkyni Merkelové, nebo ministr zdravotnictví Jens Spahn, který je naopak vnímán jako silný názorový odpůrce kancléřky. O funkci by mohl mít zájem také šéf vlády nejlidnatější spolkové země Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet, podle listu Bild chce kandidovat exposlanec CDU Friedrich Merz.