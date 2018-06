Migranti si našli nové trasy. V květnu nelegálně přešlo hranici EU přes dvanáct tisíc lidí

Agentura Frontex zaznamenala za květen 12 100 neoprávněných přechodů vnější hranice EU, což je o 56 procent méně než loni v květnu. Frontex to dnes uvedl v tiskové zprávě s tím, že prvních pět měsíců letošního roku bylo celkově neoprávněných přechodů vnější hranice EU zhruba 43 200, což je o 46 procent méně ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Frontex má na starosti ochranu vnější hranice EU.

Podle Frontexu je hlavním důvodem nižší migrační tlak v centrálním Středomoří. Tam počty migrantů klesly na květnových přibližně 4100 lidí. To je o 82 procent méně ve srovnání s loňským květnem. Celkově od začátku roku do konce května dorazilo po této trase asi 13 450 lidí, o 77 procent méně proti roku předchozímu. Nejčastějšími dvěma skupinami jsou letos Tunisané a Eritrejci, kteří dohromady představují 37 procent zachycených migrantů.

Ve východní části Středozemního moře snižuje počty příchozích zatím stále platící dohoda mezi unií a Tureckem. Podle Frontexu tam byl v květnu zaznamenán příchod 4400 lidí, což je o 40 procent méně než letos v dubnu. Výrazně - o 90 procent - však vzrostl celkový počet příchozích za prvních pět měsíců letošního roku, a to na 19 800. Migranti tentokrát ovšem volí pozemní cestu z Turecka, hlavními skupinami jsou Syřané a Iráčané.

V důsledku pak Frontex na Západním Balkáně zaznamenal vznik nových tras mířících přes Albánii, Černou Horu a Bosnu a Hercegovinu, a pak přes Srbsko a Bosnu. Znamená to vyšší migrační tlak na hranici mezi Bosnou a Chorvatskem.

Migrace přes Středozemní mořeautor: Info.cz

Do Španělska se přes západní Středomoří v květnu dostalo 3400 lidí, což je asi trojnásobek ve srovnání s předchozím měsícem i květnem 2017. Od počátku roku do konce května zaznamenal Frontex v této oblasti 8200 neoprávněných přechodů hranice. To je nárůst o 59 procent. Hlavními zeměmi původu příchozích jsou zde Maroko, Mali a Pobřeží Slonoviny.