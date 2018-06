Migranti z lodě Aquarius dorazí do Valencie zřejmě v neděli

Tři plavidla se šesti stovkami převážně afrických migrantů z lodě Aquarius proplula v noci úžinou mezi Korsikou a Sardinií a do španělské Valencie by měla dorazit v neděli dopoledne. Informovala o tom dnes agentura Europa Press. Uvedla také, že všichni dostanou z humanitárních důvodů tříměsíční povolení k pobytu a v této lhůtě se budou posuzovat jejich případy jednotlivě.

„V neděli by (tyto lodě) měly začít postupně vplouvat do přístavu, ale uvědomte si, že loď není letadlo ani vlak a její příjezd závisí na meteorologických podmínkách,“ řekl valencijský starosta Joan Ribó. Už ve čtvrtek musela kvůli silnému větru a až čtyřmetrovým vlnám loď Aquarius a dvě italská doprovodná plavidla změnit původní trasu a příjezd do Valencie se tak o den prodloužil.

Španělský rozhlas Cadena SER odhadl, že první z lodí by mohla do přístavu vplout kolem 8:00 SELČ, pokud se výrazně nezmění počasí. Jako první má vplout italská loď Dattilo, na níž je nejvíce migrantů.

Starosta Ribó také vyzval novináře a politiky, aby nedělali z příjezdu těchto lodí 'spektákl' a aby respektovali důstojnost běženců. On sám v neděli do přístavu nepůjde. „Není práce politiků, aby se tam s nimi vyfotili,“ řekl Ribó. Dodal, že migranty převezmou nejprve zdravotníci, kteří posoudí jejich zdravotní stav a případně pošlou některé do nemocnic.

Mezi asi 625 migranty jsou děti, nezletilí, několik těhotných žen. Někteří běženci mohou mít popáleniny od slunce či jiná zranění, na moři jsou už téměř týden a zpočátku pluli všichni na přeplněné lodi Aquarius, než byla většina z nich přemístěna na dvě italská doprovodná plavidla.

Po ošetření zdravotníky začnou migranty registrovat úředníci. Pokud zjistí, že například některý z běženců má trestní minulost nebo má zakázán vstup do země, bude tento člověk poslán do detenčního zařízení pro uprchlíky. Uvedla to dnes agentura Europa Press. Podle deníku El País jsou migranti 26 různých národností, většinou ze subsaharské Afriky.

Přes šest stovek migrantů nalodili na Aquarius u libyjských břehů minulý víkend záchranáři z organizace SOS Méditerranée. V noci na dnešek organizace oznámila, že se tehdy dva lidé (Súdánec a Nigerijec) utopili. Se 629 migranty plula v neděli loď Aquarius do Itálie, jejíž nová vláda, která slíbila ve volební kampani zastavit masovou vlnu migrace do země, loď odmítla přijmout. Vyzvala k tomu Maltu, která byla lodi nejblíže, ale i Malta odmítla. Přijmout se je poté rozhodlo Španělsko.

Kvůli lodi Aquarius se vzájemně kritizovaly Itálie a Francie, jejíž prezident obvinil italskou vládu z cynismu a nezodpovědnosti. Itálie pak kritizovala Francii za to, že od ní slíbila přijmout několik tisíc migrantů, ale přijala jich jen několik stovek.

Loď Aquarius Francouzi rovněž nechtěli přijmout. Ve čtvrtek ale podle agentury EFE francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian nabídl svému španělskému protějšku Josepu Borrellovi, že jeho vládě pomůže s migranty z této lodě, pokud splní kritéria pro azyl.