Míří Řecko k předčasným volbám? Tsiprasova koalice se rozpadá, ministr rezignoval

Může se zapsat do dějin tím, že vyřeší desítky let starý spor mezi Řeckem a Makedonií o název bývalé jugoslávské republiky. Řecký premiér Alexis Tsipras ale možná položí za oběť tomuto úspěchu vlastní vládní koalici. Jeho partner, pravicová strana Nezávislí Řekové, v neděli ale oznámil, že z vlády odchází. Ve hře tak jsou předčasné volby.

Kvůli dohodě v neděli rezignoval ministr obrany Panos Kammenos. Zároveň oznámil, že Nezávislí Řekové opouští vládní koalici, kterou tvoří spolu s levicovou stranou Syriza premiéra Alexise Tsiprase. Není dosud jasné, jak Kammenosův krok ovlivní budoucnost vládní koalice i řecký souhlas s dohodou, kterou v pátek schválil makedonský parlament.

Nezávislí Řekové zastávají názor, že Makedonie je označení, které se může používat výlučně pro severní řeckou provincii. Právě tato premise byla předmětem sporu mezi Řeckem a jeho sousedem. Makedonie (míněno stát) kvůli tomu oficiálně musela používat označení Bývalá jugoslávská republika Makedonie (FYROM) a nemohla vstoupit do EU a NATO.

Tsipras se nyní s makedonskými představiteli na kompromisu, který by zemi cestu do mezinárodních institucí odblokoval. Jenže dohoda na jméně Republika Severní Makedonie. Nezávislí Řekové ale drží nacionalistickou linii a s kompromisem nesouhlasí. Odmítají, aby severní řecký soused používal v názvu jakoukoli zmínku o Makedonii. To by však bylo těžko přijatelné pro Makedonce.

Předseda Nezávislých Řeků a ministr obrany Kammenos už během týdne pohrozil Tsiprasovi odchodem z vlády, pokud se o dohodě bude hlasovat v řeckém parlamentu. Ten bude rozhodovat poté, co v pátek makedonský parlament dohodu schválil.

Kammenos se měl s Tsiprasem sejít kvůli řešení sporů už v pátek, nakoknec ale setkání zrušil. „Rozhodli jsme se odložit schůzku s premiérem, dokud se komplikace s FYROM nevyřeší,“ citoval Kammenose list Kathimerini.

Oba muži se nakonec sešli o víkendu. Tsipras ale Kammenose neuklidnil. „Sešel jsem se s premiérem a vedli jsme dlouhou debatu. Po čtyři roky jsme spolupracovali ve vládě národní jednoty. Podařilo se nám dostat zemi ze záchranného programu. Prvořadého cíle jsme dosáhli. Otázka Makedonie mi však nedovolí nevzdat se svého postu ... Spolupráce nemůže pokračovat. ANEL odchází z vlády,“ prohlásil dosavadní ministr obrany.

Odchodem Nezávislých Řeků ztrácí vláda většinu ve 300členném parlamentu. Tsiprasova Syriza sama o sobě disponuje jen 145 hlasy.

Ve hře tak jsou předčasné volby. A to navzdory tomu, že k těm řádným by měli Řekové jít už letos na podzim. Sám Tsipras, který věřil, že Nezávislí Řekové z koalice neodejdou, se nyní ocitá před složitou strategickou volbou. Průzkumy jej pasují do role poraženého. Debakl v květnových evropských volbách by ale mohl situaci Syrizy ještě zhoršit.

Vláda současného premiéra, tvořená z krajně levicové Syrizy a pravicově smýšlejících Nezávislých Řeků, navzdory očekáváním vydržela až dosud jednotná po celý dosavadní průběh volebního období. Zemi vyvedla z nejhorší fáze finanční krize a ukončila éru politické nestability. Mezi roky 2009 až 2015 museli Řekové volit své zákonodárce hned pětkrát, přičemž v letech 2012 a 2015 se konaly hned dvoje volby za rok.