Místopředseda EK Šefčovič: Chci limity pro balík peněz určený zemím EU, vyhneme se tak výkyvům

„Já osobně mám zájem, abychom se vyhnuli prudkým výkyvům, že jedna země dostala dramaticky více oproti minulé finanční perspektivě a některá země dramaticky méně,“ uvedl Šefčovič.

Zmiňovaný cíl by podle Šefčoviče měl být naplněn systémem takzvané záchranné sítě. „To znamená, že bychom stanovili spodní hranici, pod kterou by se žádná země v novém rozpočtovém období neměla dostat, a stejně tak strop, jenž by neměl být překročen,“ řekl místopředseda EK.

EK v návrhu dlouhodobého unijního rozpočtu na léta 2021 až 2027 počítá například s omezením prostředků na společnou zemědělskou politiku asi o pět procent a zhruba o sedm procent na takzvanou kohezní politiku, která je zaměřena ke srovnávání rozdílů mezi novými a starými státy.