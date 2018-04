Mocný úředník Selmayr ovládající Brusel zůstává. Ustál i kritiku europoslanců

„Nyní jsme se ocitli v situaci, kdy musíme na celou tuto věc nahlížet bez emocí, objektivně a s jistou dávkou klidu,“ reagoval na včerejší usnesení Evropského parlamentu eurokomisař pro lidské zdroje Günther Oettinger. „Při jmenování svého nového generálního tajemníka dodržela Komise ducha i literu všech pravidel stanovených ve služebním řádu, která platí pro všechny instituce,“ zopakoval už poněkolikáté.

Evropští poslanci se včera ve Štrasburku shodli na tom, že postup, který Komise při jmenování Selmayra zvolila, nebyl transparentní a „mohlo by se na něj nahlížet jako na pokus o puč“. Připustili, že komisaři, kteří bývalého šéfa Junckerova kabinetu jednomyslně podpořili na novou pozici, kde bude mít pod palcem více než 30 tisíc úředníků, mohli vybočit z daných pravidel, a jejich kroky by se proto měly znovu přezkoumat. Nelíbilo se jim ani to, že kritizovaný postup pošpinil pověst unijních institucí, a neměl by se proto do budoucna opakovat. O rezignaci Selmayra ale Evropský parlament nakonec nepožádal.

„V usnesení je navíc správně uvedeno, že rozhodnutí Komise jmenovat svého nového generálního tajemníka nemůže být zrušeno. My tak neučiníme, neboť dodržujeme služební řád,“ reagoval na to komisař Oettinger.

Aféra Selmayrgate, jak se celé kauze přezdívá v zahraničních médiích a na sociálních sítích, tím ale pravděpodobně nekončí. Kromě toho, že případ řeší unijní ombudsman, v Evropském parlamentu přetrvávají hlasy, které chtějí Selmayrovou hlavu.

V tento moment další možnosti zvažují předsedové politických skupin v Evropském parlamentu. Téma na jednání parlamentních špiček přinesl podle informací redakce šéf evropských liberálů Guy Verhofstadt. Komise by navíc měla usednout s europoslanci a zástupci dalších unijních institucí ke kulatému stolu a mluvit s nimi o nastavení vnitřních pravidel pro jmenování lidí na vysoké úřednické pozice.

'The @EU_Commission needs to pull their heads out the sand, act upon our concerns, and put in place mechanisms so that this never happens again.' @ZahradilJan #Selmayrgate pic.twitter.com/4i8Os2T9cw