Mogheriniová: Komise navrhla zemím EU zahájit přístupová jednání s Makedonií a Albánií

Evropská komise dnes navrhla členským zemím Evropské unie zahájit s Makedonií a Albánií přístupové rozhovory. Novinářům to řekli šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová a komisař pro sousedskou politiku a rozšíření Johannes Hahn. Představili dnes každoroční zprávu o situaci v zemích, které mají o členství v unii zájem.

Makedonie, jejíž sbližování s EU kvůli sporu o název země dlouhou dobu blokovalo Řecko, je kandidátskou zemí od roku 2005, Albánie od roku 2014. V jejím případě mají některé velké členské státy EU obavy například z růstu kriminality uvnitř unie. Evropská unie ale dává v poslední době zemím ze západního Balkánu intenzivně najevo, že jejich budoucnost je evropská.

Za měsíc se v bulharské metropoli Sofii uskuteční vrcholná schůzka EU a šesti států regionu, kde by měla unie tento postoj ještě více zdůraznit. Rozhovory o vstupu už začaly v roce 2012 s Černou Horou a v roce 2014 se Srbskem a podle Mogheriniové obě země postupují dobře.

"Je to proces. Udržení a prohloubení reforem ve všech oblastech musí - a já jsem si jista, že také bude - pokračovat," poznamenala Mogheriniová.

Komisař Hahn u dvou zemí, u nichž dnes komise doporučila zahájit přístupová jednání, ocenil reformy v klíčových prioritách, tedy změny veřejné zprávy a soudnictví, boj s korupcí a organizovaným zločinem a ochranu menšin.

"Naše rozhodnutí je založeno na zevrubné a faktické analýze. Obě země v posledních měsících udělaly mnohé a to by mělo být uznáno," dodal Hahn s tím, že nyní je na EU, aby na pokrok dvojice na cestě do Evropy reagovala.