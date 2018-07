„Myslí si, že jsme idioti?“ Macron ztrácí půdu pod nohama. Mlčení o excesu byla chyba, míní analytici

Mladý, charismatický Emmanuel Macron byl po nástupu do Elysejského pláce považován za čerstvý vítr francouzské politiky, dnes však čelí největšímu skandálu od usednutí do křesla francouzského prezidenta. Důvodem je kauza jednoho z jeho bezpečnostních poradců, který se podle odhalení deníku Le Monde podílel na tvrdém zásahu vůči prvomájovým demonstrantům v centru Paříže. Prezident je kritizován především za svou chladnou reakci, která je pro mnohé Francouze velkým zklamáním. Podle odborníků tak může přijít o část voličů.

Skandál kolem Macronova bezpečnostní poradce Alexandra Benally otřásá francouzskou politickou scénou. A není divu – záběry muže blízkého prezidentu Macronovi šokovaly celou Francii. Kamera totiž zachytila Benallu, jak v civilním oblečení, ale s policejní helmou na hlavě, bije účastníka prvomájové demonstrace.

Poradce byl přitom pouze policejními složkami přizván, aby během květnové demonstrace přihlížel jako pozorovatel. Rozhodl se ale vzít věci do svých rukou a sám se do policejního zásahu aktivně zapojil. Z místa potyčky demonstrantů s policií odvlekl mladou dívku. Pak se vrátil, aby francouzským policistům ještě pomohl zpacifikovat demonstrujícího mladíka, kterému neváhal uštědřit několik ran.

Celý skandál odstartoval francouzský deník Le Monde, který bezpečnostního poradce poznal na kamerových záznamech jako první. Od té doby plní kauza titulní strany všech francouzských médií. Veřejnosti i opozici je však trnem v oku především to, jak prezident na skandál zareagoval. Macron Benallovi nejdřív pozastavil na dva týdny výkon funkce, teprve později se ho rozhodl z funkce propustit.

Sám Macron kauzu označuje za „bouři ve sklenici vody“, pro Francouze to je však mnohem citlivější problém, než by se na první pohled mohlo zdát. Jak vysvětluje bruselský server Politico, Francie má totiž historické zkušenosti s prezidenty, kteří zneužívali neoficiální bezpečností složky ve vlastní prospěch.

Počínaje otcem francouzské Páté republiky Charlesem de Gaullem francouzští prezidenti zakládali paralelní policejní nebo zpravodajské složky, které obcházely oficiální cesty a prováděly často velmi pochybné akce. Například de Gaulle skvěle využíval takzvanou Službu občanské akce (SAC) k provádění operací, které byly buď nelegální, nebo velmi citlivé na to, aby o nich kdokoli věděl.

Vlastní síť bezpečnostní agentů měl i další francouzský prezident Fancois Mitterrand, který elitní důstojníky využil k masivní operaci, jejíž hlavním úkolem bylo potvrdit existenci nemanželské dcery. Z vedení soukromé policejní operace pak byl obviněn i Nikolas Sarkozy a podobnému tvrzení čelí i jeho nástupce Francois Hollande.

Profesor historie z Orléanské univerzity Jean Garrigues však varuje, že kauzy bývalých francouzských prezidentů jsou v porovnání s tou Macronovou nesrovnatelně větší a nic nenasvědčuje tomu, že by sám Macron bezpečnostní složky jakýmkoliv způsobem zneužíval. V zemi, kde má funkce prezidenta velké pravomoci, je však logické, že se budou tyto historické události opět vytahovat a přirovnávat k té dnešní. Macron navíc při nástupu do funkce sliboval, že podobné špinavosti v politice co nejvíc eliminuje.

Macron tak kvůli kauze teď už bývalého bezpečnostního poradce ztrácí u části francouzského lidu podporu. Podle francouzských analytiků měla o Emmanuelovi Macronovi pochybnosti třetina francouzských voličů, kteří v prvním kole prezidentských voleb nehodili hlas ani jemu, ani krajně-pravicové političce Marine Le Penové. Ve druhém kole se však museli pro jednoho z nich rozhodnout a dali šanci právě Macronovi.

To je případ i Francoise Hitiera – důchodce a rodáka z Normandie, který patří k táboru Macronových rozčarovaných voličů. „Tohle jsem nečekal. Teď jsem v jeho vládu ztratil důvěru,“ přiznává pro britský deník The Guardian. Rozhořčený je hlavně kvůli chladné reakci prezidenta. „Myslí si, že jsme idioti? Děkujeme Le Monde za laskavost, že tuto záležitost odhalil, jinak bychom o ní vůbec nevěděli,“ dodává Hitier. „Místo bagatelizování tohoto nepřijatelného násilí o tom měl okamžitě veřejně promluvit,“ tvrdí naštvaný senior.

Po šokujícím odhalení totiž prezident místo veřejného prohlášení týden mlčel. Tím podle analytiků ztrácí u veřejnosti důležité body. „Někdy mi to připadá, jako bych se vrátil do sedmdesátých let. Studoval jsem Macrona dva roky a sám jsem z toho překvapený. Je považován za mistra komunikace, přesto udělal tak závažnou chybu,“ komentuje pro Guardian jednání francouzského prezidenta politolog Bruno Cautrés.

Kauza tak Macronovu obrazu uštědřila velkou ránu. Skandál navíc může ohrozit jeho klíčovou ústavní reformu, která mimo jiné počítá s posílením pravomocí prezidenta. Prosazení reformy tak bude pro Macrona velmi komplikované, tvrdí Cautrés. Nejzávažnějším důsledkem však zřejmě bude právě ztráta podpory francouzského lidu.

„Hlavním důsledkem pro Emmanuela Macrona bude to, že nastane dělení na dobu ‚před‘ a ‚po‘ Benallově aféře. Po dobu několika měsíců zde byla část voličů – něco mezi 35 až 40 procenty, kteří měli o Macronovi pochybnosti, stále ale měli v Macrona důvěru,“ říká Cautrés s tím, že právě o ně může prezident kvůli násilnickým choutkám jeho exporadce přijít.