Na dva dny zadržet a vrátit. Bavorsko spustilo migrační centra. Jak fungují a co znamenají pro ČR?

Na bavorských hranicích dnes začala fungovat záchytná centra pro migranty, která mají přispět k rychlejšímu vracení odmítnutých žadatelů o azyl. Nová zařízení jsou výsledkem kompromisu, který ukončil koaliční krizi vyvolanou ministrem vnitra Horstem Seehoferem. Přestože mají centra dneškem začít fungovat naplno , vše stále nese řadu otázek. Kde jsou kameny úrazu a jak to má v praxi fungovat?

Proč centra vznikla?

Na zřízení center se německá vláda složená z CDU kancléřky Angely Merkleové, CSU Horsta Seehofera a sociálních demokratů v čele s Andreou Nahlesovou dohodla začátkem července. Plán se stal základem kompromisní dohody, která ukončila vážný spor o podobu německé migrační politiky. Krizi, která mohla skončit rozpadem těžce sestavované německé koalice, rozpoutal kritik kancléřky Seehofer i s ohledem na nadcházející volby v Bavorsku, kde stále víc bodů získává protiimigrační Alternativa pro Německo.

Nová centra však nejsou přesnou kopií toho, co se Seehofer snažil prosadit. Předseda CSU požadoval zřídit takzvaná tranzitní centra, odkud měli být migranti registrovaní v jiné zemi Evropské unie do těchto států okamžitě vraceni. Seehoferův návrh ale okamžitě smetla ze stolu SPD a výhrady k němu měla i Merkelová. „Obava na straně levice byla, že to budou detenční centra, kde nebude probíhat řádné řízení, na které ti lidé mají podle německých zákonů nárok. Dnes zřízená centra proto tímto způsobem nemají fungovat,“ vysvětluje pro INFO.CZ odborník na německou politiku z FSV UK Vladimír Handl.

Přesto bude dnešní den, kdy centra odstartovala svou činnost, předseda CSU nejspíš označovat za svůj úspěch. „Seehofer to bude prezentovat jako realizaci svého konceptu v nové podobě, ale je to kompromis stejně jako byl kompromis stanovit maximální počet nově příchozích migrantů na 180 až 220 tisíc, se kterým počítá koaliční smlouva této vlády,“ tvrdí analytik.

Kolik center bylo zřízeno a jaký mají plnit úkol?

Dnes začalo v Bavorsku fungovat celkem sedm záchytných center, která mají v první řadě přispět k rychlejšímu vyhošťování odmítnutých žadatelů o azyl. Zadržení migranti, kteří přišli do Bavorska přes sousední Rakousko, budou v nových zařízeních pobývat po celou dobu vyřizování své žádosti. Podle odborníka Fakulty sociálních věd se však od nových center velké zázraky čekat nedají. „Můj dojem je ten, že centra toho moc nového nepřinesou. Realita jejich fungování se příliš neposunula, až na to, že v centrech mají být zastoupeny instituce a orgány, které rozhodují o azylu a vyhoštění. To má přinést zjednodušení celého procesu,“ popisuje Handl.

Kromě sedmi záchytných center dnes začal fungovat také Úřad pro azyl a návraty, který má v Bavorsku koordinovat vyhošťování neúspěšných žadatelů o azyl. Proces rozhodování o udělení, či neudělení azylu má ale nadále spadat do agendy Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF). Podle Handla se tak funkce obou zařízení zatím spíš vzájemně tluče. „Rozdělení kompetencí mezi federální správou a Bavorskem je záležitost, která podle mě není úplně vyřešená,“ popisuje další z vad dnes zavedených novinek.

Jak dlouho smějí být migranti zadržováni?

Podle německé ústavy můžou být migranti v nových centrech zadrženi maximálně 48 hodin, během kterých by se mělo rozhodnout o jejich dalším osudu. Podle očekávání v nich bavorští úředníci zvládnou zpracovat maximálně dva až pět případů denně.

Můžou se migranti v centru volně pohybovat?

Jak píše německý server Deutsche Welle, zadržení migranti se budou moct po záchytném centru volně pohybovat, rozhodně však nebudou chodit, kam se jim zlíbí. Uzavření migrantů do detenčních center s odkazem na omezení jejich svobody ostře odmítala německá sociální demokracie, Seehofer ale nová centra obhajuje s tím, že migranti mají volnost v tom, že se můžou vrátit do zemí, odkud přišli.

Začnou centra fungovat v celém Německu?

Zatím určitě ne. Například premiér největší spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko Armin Laschet z CDU se už nechal slyšet, že žádná podobná střediska na svých hranicích se sousední Belgií a Nizozemskem nechce. K zřizování nových center se však nemají ani další spolkové republiky. „Ukazuje se jako problém to, že těchto sedm center funguje jen v Bavorsku a žádná jiná spolková země se k tomu zatím nepropracovala. Je to tedy takový první pokus toho, jak to má v budoucnu fungovat,“ tvrdí Handl.

Dotknou se změny i Česka?

Německo ujišťuje, že nikoli. To ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi potvrdil i jeho německý protějšek Horst Seehofer. „Ujistil mě, že Německo neplánuje změny režimu na našich hranicích,“ řekl po telefonátu Hamáček s tím, že se oba politici dohodli na Seehoferově návštěvě Česka, během které by měli problém nelegální migrace probrat.

Nadále také platí, že centra jsou zřízena pouze na bavorských hranicích s Rakouskem, nikoli s Českem. Je ovšem otázkou, zda to migranty nebude inspirovat právě k tomu, aby se rakousko-německé hranici vyhnuli a nezkusili se do spolkové republiky dostat přes tuzemsko. Německou hranici s Českou republikou se v první polovině tohoto roku pokusilo nezákonně překročit 2228 lidí. Loni to bylo ve stejném období 1868 lidí, jak minulý týden informovala agentura DPA.

Na německo-rakouské hranici počet ilegálních přechodů klesl ve stejném období z loňských 8358 na 5758. I když tato cesta zůstává nejfrekventovanější, míří tudy do Německo pouze zhruba 27 procent všech migrantů. Podle Deutsche Welle se tak problém sekundární migrace zdá být mnohem menší, než politici CSU tvrdí. Opozice proto jednobarevnou bavorskou vládu CSU kritizuje za to, že zřizování nových úřadů je v první řadě součást předvolební kampaně před podzimními zemskými volbami, ve kterých Seehoferově straně hrozí ztráta většiny.